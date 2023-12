Pedro Sánchez y Carles Puigdemont mantuvieron el miércoles en el Parlamento Europeo su primer intercambio desde el referéndum independentista de 2017. Al menos, en público. “Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar por miedo, las consecuencias nunca son agradables”, avisó el expresident de la Generalitat de Cataluña al jefe del Ejecutivo, que acudió a Estrasburgo para hacer balance de la presidencia española de la UE. “Está en nuestras manos lograrlo”, le contestó Sánchez. Un día después, este jueves, Junts per Catalunya ha anunciado que ambos dirigentes se reunirán en breve, sin la presencia del verificador internacional elegido por socialistas y posconvergentes para auditar sus negociaciones durante la recién estrenada legislatura. El propio líder del PSOE ha abierto después la puerta a una cita de este tipo, pero dejando claro que de momento no hay nada cerrado.

"Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean. Lo importante es que se encuentren y hablen, en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido", ha anunciado en declaraciones a La 2 y Ràdio 4 el secretario general de Junts, Jordi Turull.

La versión del PSOE y el Gobierno no es contradictoria. Pero los socialistas, que han rodeado las negociaciones con Junts de la más absoluta discreción, descartan que el encuentro sea inminente. “Lo que pase en el futuro se verá, pero ahora mismo no hay nada en agenda”, señalan en la cúpula socialista. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido en la misma idea. "No me consta que esta reunión esté en agenda. Es lo que les puedo trasladar en estos momentos", ha asegurado.

De momento, Sánchez sí ha confirmado que se reunirá con el actual president de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, el jueves de la semana que viene en Barcelona. Se trata de un encuentro excepcional, que no forma parte de ninguna ronda de contactos con los mandatarios autonómicos, sino que se enmarca en las buenas relaciones que el presidente del Gobierno debe mantener con ERC, así como con Junts, durante este mandato para sacar adelante sus iniciativas. A menos que el PP se preste a colaborar, una hipótesis que ahora mismo parece muy lejana, todo en el Congreso tendrá que pasar por el independentismo catalán. "Veo mi agenda y en ella lo que tengo es una reunión con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el día 21 como consecuencia de la visita que vamos a hacer al supercomputador de Barcelona", ha señalado el jefe del Ejecutivo en Bruselas, donde participa en el Consejo Europeo.

La "normalización"

Según ha dicho Turull, la reunión de Sánchez y Puigdemont, que en principio tendrá lugar en el extranjero ya que Puigdemont abandonó España hace seis años huyendo de la Justicia, busca "normalizar una relación y una negociación entre dos presidentes que, desde 2017, fruto de la represión, no ha sido posible". La cita, ha continuado, servirá para "negociar sobre el conflicto político": "Tenemos una negociación abierta con el PSOE y hay dos personas que la lideran".

Turull ha reivindicado la importancia de que Junts haya "mantenido la posición" durante estos años, lo que ha propiciado, según él, que se esté hablando "de los términos del conflicto político" y éste se esté "internacionalizando".

Y ha señalado, en esta línea, que la mesa de diálogo entre gobiernos, tal y como la planteó inicialmente el PSOE, "estaba destinada a dormir el conflicto político". "Lo que da risa o lástima es que haya una mesa que no sirve para nada", ha espetado.

En clave autonómica, Turull ha descartado que Junts se plantee volver a entrar en el Govern, y menos con la "legislatura acabando", tal y como ocurre ahora.

Sobre las críticas a la gestión de Aragonès, Turull ha señalado que no van orientadas "a pedir un avance electoral" sino a que "sea consciente de la situación" actual.

