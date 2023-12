Alberto Núñez Feijóo propuso a Pedro Sánchez antes de las elecciones generales de julio que llegaran a un acuerdo entre ellos para que gobernara el que más votos sacara en las urnas. El candidato del PSOE, con una imagen muy dañada y pésimas expectativas, sabía que tenía imposible ser el vencedor en papeletas y no cedió. No estaba equivocado. Feijóo ganó los comicios con 137 escaños y Sánchez sacó solo 122 pero, gracias a los pactos poselectorales y a armar una mayoría parlamentaria con independentistas y nacionalistas, ha podido volver a ser investido presidente del Gobierno.

El líder del PP ha repetido en casi cada intervención pública desde aquel 23 de julio que ha ganado las elecciones, desdeñando en algunas ocasiones las negociaciones de Sánchez para formar una alianza suficiente para seguir en la Moncloa. Feijóo lo intentó con el PNV, pero los nacionalistas vascos se negaron a participar en una suma que incluía de manera obligatoria el entendimiento con la ultraderecha de Vox. De hecho, el dirigente de los populares quiso apurar incluso todas sus posibilidades y acudió a una sesión de investidura, a finales de septiembre, aunque sabía que iba a ser fallida. Este martes, sin embargo, en una entrevista en Telecinco, mostró que ha superado ya el mantra de defender que hay que dejar gobernar a la lista más votada y declaró: "Hay que ser demócrata y hay que aceptar que esto es un sistema parlamentario y que el hecho de ganar las elecciones no significa automáticamente que seas presidente del Gobierno".

No va a "blanquear" a Sánchez

En la entrevista, fue preguntado si va a ir a la reunión que Sánchez le ha planteado. La Moncloa le dio tres fechas (los días 18, 22 y 29 de este mes), pero los populares exigen recibir el "orden por escrito" antes de concretar cuándo va a ser el encuentro. "Estoy dispuesto a acudir a la reunión con Sánchez, pero no a blanquearle. He pedido que me diga los temas", dijo.

Los barones del PP con más peso político, los presidentes Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Juama Moreno (Andalucía), consideran que no es un buen momento para ese cara a cara después de que el jefe del Ejecutivo haya impulsado la ley de la amnistía del 'procés' para granjearse los apoyos de los independentistas catalanes y días después de que se haya conocido que el PSOE apoyará la moción de censura contra Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la alcaldía de Pamplona. En privado, la mayoría de los dirigentes autonómicos conservadores dan por hecho que hay que dejar uan reunión así para el mes de enero.

Feijóo también quiso recordar que su partido, tal como ya subrayó en la campaña electoral, va a llevar al Congreso de los Diputados que se prohíban los homenajes a etarras, la posibilidad de indultarlos y que condenados por delitos de sangre puedan ser incluidos en listas electorales, como ocurrió en las pasadas elecciones municipales con EH Bildu. El PSOE ha abierto en el Congreso "un debate sosegado y moderado" para reformar el Código Penal y despenalizar las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo, iniciativas que se incluyen en una proposición de ley impulsada por Sumar y que busca suprimir los denominados delitos de opinión, entre los que están incluidos las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.

Feijóo afirmó que es un "disparate" declarar "legal las injurias al jefe del Estado de la Corona, declarar legal los ataques a los símbolos de nuestro país y declarar legal el enaltecimiento del terrorismo". "Es un disparate moral y ético", ha proclamado.