Prácticamente al mismo tiempo que Pedro Sánchez iniciaba su comparecencia en La Moncloa para hacer balance del año que acaba, la presidenta de la Comunidad de Madrid hacía lo mismo en la Real Casa de Correos. Pero antes de comenzar a desglosar las virtudes de su gestión, Isabel Díaz Ayuso ha lanzado su visión del balance del presidente de la nación y su gobierno. No ha escatimado en críticas. Los pactos del PSOE con los independentistas han sido el foco principal: "Pedro Sánchez es un comunista apoyado por independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos".

La presidenta ha asegurado que su Gobierno regional estará enfrente para intentar frenar las acciones de este nuevo gobierno de la nación: "Frente al comunismo está y estará Madrid". "La fortaleza de la Comunidad de Madrid", ha insistido, "es imprescindible" para lograrlo.

Ayuso ha acusado además al PSOE de estar "en perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda" a los que ha acusado de haber criticado estas Navidades incluso al jefe del Estado, el Rey Felipe VI, y no defender la Constitución española. "Si la ultraizquierda que nos gobierna no defiende la Constitución, significa que Pedro Sánchez rechaza" la afirmación que hizo el Rey durante su discurso de Nochebuena, ha concluido, en referencia a la siguiente frase: “Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay Ley, sino arbitrariedad”.

Comparativa económica

Mientras para Ayuso en Madrid todo son virtudes y su gestión mejora los servicios públicos y pone "de moda" la región, enfrente todas las políticas de la izquierda y los independentistas son negativas por un asunto clave. La presidenta madrileña ha puesto el foco en el aspecto más político, pero ha intentado también contraponer los datos económicos en ese balance comparativo con el nacional. Así, ha recordado que Madrid sigue creciendo en creación de empresas y empleo y advirtiendo que la economía española va cayendo en el ranking económico internacional.

Ha vuelto a insistir en que "todo lo que hace y dice el Gobierno central atenta directamente contra los intereses de una región que siempre ha mirado por España y es la casa de todos". Ha reincidido en el discurso victimista de Madrid y ha acusado a la Moncloa de estar "destrozando la economía", insistiendo en que los efectos de su están "costando muy caro, especialmente a los madrileños, a los autónomos y a las empresas".

"Liquidar la Constitución"

Pero la clave del suspenso a Sánchez está para ella en cómo evoluciona España como país: "El balance político del año 2023 se resume en que un gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para liquidar la Constitución. Y con ella la unidad de España, su prosperidad y su influencia en el mundo". Y tras eso ha acusado al presidente de que en apenas un "mes de desgobierno" desde que fue de nuevo investido, "no ha habido día que no haya sido proactivo en el desastre”. A partir de aquí, toda una retahíla de hechos que ha convertido en reproches, desde la aprobación de la Ley de Amnistía y las manifestaciones en su contra, a las críticas recibidas por los colectivos judiciales o la "crisis diplomática con Israel tras el brutal atentado de Hamás".

Porque también ha habido en el balance ajeno tiempo para echar en cara a Sánchez su política exterior: "No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista Hamás por nada, ni los grupos terroristas de hutíes que atacan a los barcos en el Mar Rojo. Ni tampoco ningún político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. No solo por razones políticas: dimitiría por principios". Estos hechos y los pactos para mantenerse en La Moncloa le han servido para afirmar lo siguiente antes de concluir su visión del balance del presidente del Gobierno: "A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. No hay mayor indignidad ni mayor ataque a nuestro Estado de Derecho, nuestra historia reciente ni a la verdad".

Bildu y ETA

Respecto a esto último y en el contexto de la moción de censura que va a producirse el jueves en Pamplona, donde los conservadores perderán la alcaldía en favor de EH Bildu gracias a un pacto con el PSOE, Ayuso ha reivindicado su discurso de los últimos meses, en el que ha identificado a Bildu con ETA en reiteradas ocasiones, mensaje criticado durante por la oposición y a veces también internamente en el PP.

"ETA se sabe que ha ido mutando el nombre, el cuerpo, para ir sorteando la ilegalización. Actualmente ese nombre es Bildu", ha señalado a preguntas de los periodistas al final de la rueda de prensa. "Es una herencia política que forma parte de los mismos", ha insistido, asegurando que tras este pacto entre socialistas y abertzales está el plan de "anexión de Navarra al País Vasco". Y entonces se ha defendido: "Esto sí que es presente y no el siglo XX como nos quieren hacer creer".