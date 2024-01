En la Comunidad de Madrid el pacto entre Pedro Sánchez y Junts por el que se cederá a Cataluña las competencias en materia de inmigración a la Generalitat no ha gustado mucho. Primero por lo que supone de cesión en la negociación con los independentistas, y segundo, por la materia en sí, aunque la forma de justificarlo entre los dos principales políticos de la región ha sido diferente.

La presidenta del Gobierno autonómico, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que Sánchez y sus socios de coalición vayan a transferir las competencias de inmigración a un partido que el presidente del Gobierno decía que "hacían política supremacista, racista, xenófoba" al mismo tiempo que ella asume como propias esas calificaciones: "¿Les vas a dar extranjería a quienes hacen racismo con los ciudadanos?". En cualquier caso, la dirigente madrileña ha apuntado que las peticiones de Juntos son solo "una pugna" para demostrar y "ver quién es más nacionalista" en su pelea con ERC o su comparativa con los independentistas vascos.

En cambio, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que también ha recordado que Junts tiene en sus filas al "Le Pen español", por Quim Torra, ha puesto el foco en cómo va a afectar este acuerdo a los madrileños. “Cuando lo hagan (ceder las competencias), ¿nos van a enviar a Madrid a los inmigrantes ilegales que Cataluña no quiera acoger? ¿Por qué tenemos que acoger a los inmigrantes ilegales que Cataluña no quiera acoger?”. Hace solo unas semanas, la acogida de los migrantes en las comunidades autónomas ya fue un asunto polémico, no solo en Madrid, cuando el Gobierno tuvo que trasladar a la península a los cientos de migrantes que llegaban en cayucos a las cosas de las islas Canarias en un aluvión sin precedentes.

Imagen de España

En cualquier caso, ambos dirigentes populares han mostrado su rechazo al acuerdo y han lamentado "la imagen de España", en palabras de Ayuso, "un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo gobierno no gestiona política sino extorsión". Los dos han asegurado que con iniciativas como esta lo único que se consigue es dar pábulo a la "construcción de la nación catalana" y que esto se hace "con el dinero de todos los españoles".

"¿Cómo va a permitir la Unión Europea que realmente de facto se fabrique una nación? Porque es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración… ¿Qué va a hacer, fronteras también?", se ha preguntado Ayuso para apuntar que en realidad esto no es más que una "tomadura de pelo" y decir que el siguiente en exigir será ERC y reseñar así la competencia entre los dos partidos independentistas catalanes.

El alcalde también se ha referido a la carrera de estos dos partidos por conseguir medallas que presentar ante sus ciudadanos: "Preparémonos, porque lo siguiente son los presupuestos. Si son capaces de esto por tres decretos, con qué no chantajearán a Sánchez con los presupuestos; las consecuencias de este acuerdo van a ser brutales para Madrid, vamos a ser objeto de un ataque despiadado”.