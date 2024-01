La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado amparar al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, por las críticas que recibió desde el PP por la sentencia de la Audiencia Nacional por la primera época de la Gürtel. El órgano de gobierno de los jueces entiende que no pueden condicionar su actuación judicial, porque esos comentarios se refirieron a la primera etapa del caso de corrupción que afectó al partido que preside Alberto Núñez Feijóo; un asunto ya concluido, en el que hay hasta sentencia del Tribunal Supremo. También ha acordado solicitar una prórroga de 15 días al Senado para pronunciarse sobre la ley de amnistía.

La Permanente inadmite a trámite la petición de amparo formulada por el magistrado al que se atribuyen las partes más duras de la sentencia que condenó la financiación en B del Partido Popular por las manifestaciones que el pasado 12 de diciembre hizo el senador José Antonio Monago en el pleno de la Cámara alta, en las que le acusó de haber protagonizado el "mayor caso de 'lawfare' (persecución judicial injustificada del opositor político) de la historia de España". Posteriormente, el político del PP se disculpó y solicitó su retirada del Diario de sesiones.

El órgano de gobierno de los jueces considera que "dado que las iniciales palabras del senador Monago venían referidas a una actuación jurisdiccional específica acontecida en el pasado, en relación con un proceso judicial ya fenecido, dichas manifestaciones no tienen capacidad alguna de perturbar el ejercicio de la función jurisdiccional del solicitante de amparo", lo que no le impide "la libre capacidad de resolución conforme a derecho”.

El acuerdo añade, además, que la rectificación realizada por el senador "implica que incluso la hipotética perturbación futura que las declaraciones del 12 de diciembre de 2023 pudieran haberle acarreado al magistrado peticionario de amparo queda vacía de contenido", una vez que Monago rectificó y mostró el "respeto necesario a las decisiones judiciales”.

En un segundo acuerdo, la Comisión Permanente decisión solicitar a la Mesa del Senado la concesión de prórroga, por un plazo de 15 días y con efectos desde el próximo 24 de enero, para la elaboración del informe que le solicitó a la proposición de 'Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya'. De esta forma, el dictamen del CGPJ sobre el perdón del 'procés', encargado a un vocal de sensibilidad conservadora y a otra, progresista, no será debatido en el pleno ordinario fijado en la última semana de enero.