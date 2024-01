"No estoy de acuerdo". La vicepresidenta de Navarra y líder de Podemos en la Comunidad foral, Begoña Alfaro, ha mostrado su rechazo a la decisión del partido de tumbar el decreto de Yolanda Díaz sobre los nuevos subsidios de desempleo para mayores de 52 años. Un paquete de medidas que aumentaba la ayuda durante los primeros meses y que este miércoles fue devuelta al Gobierno tras el 'no' de los cinco diputados de Podemos.

La dirigente navarra, en declaraciones a la prensa, ha señalado que el decreto incluía "medidas muy beneficiosas para los parados" y ha cuestionado las posiciones de su formación, aunque ha descartado dimitir tras haber sido "avalada por el 60% de la militancia". En este sentido, ha asegurado que la dirección de Ione Belarra conocía su opinión: “Tenemos espacios de encuentro y la dirección conoce cuándo mi opinión es favorable a las decisiones que se toman en Madrid y cuándo no”.

Partidaria de enmendar

Podemos tumbó el decreto sobre subsidios alegando que había un "recorte" de las pensiones, al incluirse una reducción de la base de cotización, pero en el Ministerio de Trabajo negaban la existencia de dicho recorte, negándose así a modificar este apartado y abriéndose a enmendar el texto durante el trámite parlamentario.

En su intervención, Alfaro también ha hecho referencia a los "recortes" pero los atribuye al PSOE, después de que Yolanda Díaz tuviera que pactar esta norma con el Ministerio de Economía en la última etapa de Nadia Calviño. Y en este sentido, ha considerado que Podemos debía haber apoyado la medida para introducir después los cambios.

"Es un texto que, si bien es cierto incluía un recorte en lo relativo al subsidio para los mayores de 52 años, medida que introdujo el Partido Socialista, también es cierto que era una cuestión que se podría haber modificado en la tramitación parlamentaria”, ha considerado la dirigente de Podemos en Navarra. Ha añadido que el decreto incluía además “medidas muy beneficiosas” para las personas sin empleo.

Única voz discordante

Alfaro es de momento la única dirigente que se ha alineado en este asunto con Yolanda Díaz. El vaciamiento de Podemos ha llevado a que las críticas internas se reduzcan al mínimo. En los últimos meses, la cascada de dimisiones ha llevado a que salieran del partido quienes no compartían el rumbo de línea dura de la dirección; es el caso del ex coordinador de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, que dejó el cargo hace algunas semanas, o de los ex dirigentes municipales Roberto Sotomayor o Carolina Alonso. Después de esta dimisión, Podemos abrió un proceso para renovar la mayoría de federaciones y asegurarse así su control y la ausencia de voces críticas.

Otro de los líderes autonómicos de Podemos, Borja San Ramón, de Galicia, ha cerrado filas con la dirección estatal en plena campaña para unas elecciones donde competirá con Sumar y tras su malestar con Díaz por las tensas negociaciones para alcanzar una eventual coalición. Irene de Miguel, líder de Podemos Extremadura, es otra de las voces autónomas de Madrid que en ocasiones ha mostrado sus reticencias a declarar la guerra a Díaz pero que de momento no se ha pronunciado sobre el episodio de este miécoles.