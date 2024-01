La llamada telefónica del jueves por la noche entre la consellera Laura Vilagrà y el ministro Félix Bolaños no ha servido para calmar los ánimos, como mínimo por la parte catalana. Fue una conversación en la que Gobierno explicó a la Generalitat su pacto con Junts sobre el traspaso de las competencias a Cataluña sobre inmigración. Sin embargo, Vilagrà no se ha dado por satisfecha, sino todo lo contrario. Tras hablar con el ministro, su impresión es que Junts y el PSOE no han firmado un acuerdo de transcendencia, sino una declaración de intenciones sin concreciones: "No hay nada pactado".

En una entrevista en Rac1, ha expuesto que el ministro le transmitió que el pacto con Junts se circunscribía a "impulsar una ley" sobre el tema, pero que, en palabras de la consellera, no había "letra pequeña" y ninguna intención de formalizarlo de forma "inminente". "Un debate tan importante como la inmigración no se puede hacer en un debate de última hora. Es un tema muy serio", ha lamentado. Además, ha calificado de "vodevil" la negociación entre socialistas y posconvergentes, ya que ni los ministros afectados por el traspaso -Interior e Inclusión- "sabían que se había pactado". Así, la Generalitat asegura que no se cierra a ampliar competencias en esta materia -"Queremos ser un Estado", ha precisado Vilagrà-, pero ha criticado que en el pacto entre el PSOE y el Junts no queda nada claro. Por ejemplo, ha recordado que la Generalitat ya puede actuar en temas de acogida y permisos de trabajo, y ha puesto en duda que el Gobierno quiera ceder en algo en cuestiones como el permiso de residencia o la expulsión de delincuentes multirreincidentes. ¿De extrema derecha? Las críticas a Junts no solo son por el contenido del pacto. Vilagrà también ha formulado reproches en otras direcciones. Por ejemplo, ha acusado al partido de Carles Puigdemont de querer "vincular la inmigración con la inseguridad". Junts ha planteado que el traspaso de competencias sirva para poder expulsar a delincuentes multirreincidentes, y la consellera ha replicado que "en la multirreincidencia hay todos los orígenes". También la portavoz de ERC, Raquel Sans, ha considerado "muy peligroso" el discurso de Junts. Desde hace semanas, Junts y ERC mantiene reproches cruzados sobre la gestión en inmigración. El jueves, el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, acusó a los posconvergentes de tener actitudes propias de la "extrema derecha". Vilagrà no ha querido usar la misma etiqueta que el líder de su partido, pero sí que ha considerado que Junts no está planteando el debate en términos "serenos". Relación con Bolaños Otro de los problemas del pacto PSOE-Junts desde la óptica de ERC, es que el Govern se molestó por las formas. Desde el Palau de la Generalitat se lamentó que nadie les informara de un pacto que contenía epígrafes que afectaban directamente a la gestión del Govern. Vilagrà se ha ratificado en este malestar. Pese a las críticas, no ha dado por rotas las relaciones con el Gobierno. La consellera de Presidència es interlocutora habitual de Bolaños y, por su intervención de hoy, lo seguirá siendo. En la entrevista de este viernes ha dicho que, pese a tener "planteamientos políticos muy diferentes", el ministro es una persona que "escucha y que sabe llegar a acuerdos". En definitiva, que el acuerdo PSOE-Junts ha molestado a la Generalitat, pero la sangre no ha llegado al río. El próximo reto entre Vilagrà y Bolaños será encontrar una fecha para la mesa de diálogo. "Será en el primer trimestre", ha asegurado.