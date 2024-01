El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido la necesidad del reconocimiento de un Estado palestino porque los palestinos "no deben estar condenados a ser un pueblo de refugiados" y ha considerado que lo único que hace falta para ello es "valentía política".

"La esperanza del pueblo palestino se llama un Estado palestino", el cual, "está íntimamente entrelazado con la seguridad del Estado de Israel", ha sostenido durante su participación en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

"Los palestinos, y yo no me resignaré nunca a ello, no deben de estar condenados a ser permanentemente un pueblo de refugiados, tienen derecho a un Estado viable, realista en el que puedan vivir en paz y seguridad de la misma forma que el pueblo israelí (...) tiene derecho a vivir en paz y seguridad dentro de un Estado de Israel vecino de un Estado palestino".

En opinión del ministro, esto es lo que hace falta para que "esta vez sea la última que vemos esta explosión de violencia". Según Albares, "los mapas están trazados, han sido acordados" por las partes ya en el pasado pero "falta la voluntad política, la valentía política", para materializarlo.

Respecto a la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el ministro ha defendido una vez más que hay que esperar a que esta se pronuncie sobre si es competente y si dicta medidas cautelares. "Vamos a esperar a que se pronuncien y entonces España va a hablar claro", ha prometido.

En todo caso, ha reiterado el respaldo del Gobierno tanto a la CIJ como al Tribunal Penal Internacional (TPI), que en los dos últimos años se ha traducido en una contribución voluntaria de 5 millones de euros para su funcionamiento y ha adelantado que se va a adelantar otra más de 500.000 euros.

España no estará en el Mar Rojo

Por otra parte, ha vuelto a defender la no participación de España en ninguna misión en el Mar Rojo para proteger la navegación internacional de los ataques de los hutíes. "España toma sus decisiones de manera soberana y yo creo que el compromiso de España con la paz y la seguridad mundial está fuera de toda duda", ha recalcado, recordando que tiene 3.000 soldados desplegados en distintas misiones de paz.

"España no tiene que participar en todas las misiones y en todas las de las coaliciones que existan", ha recalcado, al tiempo que ratificado que cuando los Veintisiete discutan el lunes la nueva misión europea en el mar Rojo "España desde luego no se va a oponer".

Asimismo, ha descartado que la negativa a participar en la misión planteada por Estados Unidos haya afectado en ningún modo a la relación bilateral. En este sentido, ha asegurado que tiene una "magnífica relación" con el secretario de Estado, Antony Blinken, y hoy mismo almorzará con la antigua primera dama y jefa de la diplomacia estadounidense Hillary Clinton.

Siguiendo con Estados Unidos, Albares ha eludido comentar la eventual victoria de Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre. Con todo, ha incidido en la estrecha relación que hay con la Administración Biden y la agenda compartida en defensa del multilateralismo, la igualdad y la diversidad. "Una agenda que no nos gustaría que cambiara por parte de Estados Unidos", ha acotado. "Ese es el Estados Unidos con el que nosotros nos sentimos cómodos y el que nos gustaría seguir viendo", ha puntualizado.

Sánchez no será candidato a la OTAN

En otro orden de cosas, ha garantizado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha dicho conocer "muy bien", "no va a ser candidato a ser secretario general de la OTAN".

"El presidente del Gobierno está plenamente implicado en dirigir el Gobierno de España durante los cuatro años de la legislatura y ahí es donde va a estar el presidente", ha recalcado, ante las especulaciones de que Sánchez pudiera optar a suceder a Jens Stoltenberg al frente de la Alianza Atlántica.

Respecto a América Latina, ha confirmado un primer contacto con el nuevo gobierno de Javier Milei en Argentina. Según ha comentado, durante su participación en el Foro de Davos la semana pasada tuvo ocasión de hablar "unos minutos" con su nueva homóloga, Diana Mondino.

El ministro, que ha indicado que no hay por ahora "ninguna solicitud de visita" por parte de Milei a España, ha querido también dejar claro en este punto que el Gobierno ha deseado "éxito a Argentina y al pueblo argentino en esta nueva etapa" y ha garantizado tanto a las empresas como a los españoles en este país que "van a encontrar siempre al gobierno de España a su lado".