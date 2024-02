El problema del abastecimiento de agua en Cataluña, provocado por la sequía, tiene origen en hace casi 20 años. El expresidente José María Aznar ha culpado hoy a su sucesor en La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, por haber modificado el Plan Hidrológico Nacional que él mismo aprobó en 2001. El exlíder del PP ha explicado que el proyecto que él dejó en marcha "fue suspendido por razones ideológicas" por Zapatero y que eso es lo que está provocando las restricciones de agua actuales.

En 2001, el Gobierno del PP aprobó el Plan Hidrológico Nacional "que conectaba todas las cuencas de España y suministraba agua al Levante español", ha explicado Aznar. Este Plan, ha añadido, era la garantía del "abastecimiento de Aguas de Barcelona". Sin embargo, siempre según su versión, aquel proyecto que tenía financiación europea fue modificado por el Gobierno socialista cuando las obras ya habían comenzado. "Si tienen que acordarse de alguien es de Zapatero", ha dicho en referencia a los catalanes que en estos momentos pueden estar sufriendo problemas de suministro.

Los embalses de las cuencas internas se encontraban en Cataluña en el mínimo histórico del 16,1% a finales de enero, por eso la Generalitat ha declarado el estado de emergencia por sequía, lo que obliga a no superar los 200 litros por habitante y día para todos los usos en los distintos municipales.

En un foro organizado por la Universidad Francisco de Vitoria en el que ha compartido mesa con Isabel Díaz Ayuso, el expresidente se ha mostrado convencido de que aquel Plan que su equipo ideó "hubiese solucionado el suministro de agua" actual de Barcelona. Sin embargo, ha criticado, desde aquella modificación posterior de 2005, ya con el Gobierno socialista, no se ha hecho "nada" para prevenir este problema: "No se puede vivir sin Plan Hidrológico Nacional, el agua es vital, no puede faltar y el agua hay que compartirla", ha concluido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado en seguida la intervención de Aznar para incidir en esa misma idea de que Cataluña no ha hecho nada mientras en su región se trabaja con perspectiva de futuro. "Desde 2010 en Madrid se han realizado inversiones multimillonarias para evitar pérdidas de agua", ha explicado Ayuso después de recordar que en Cataluña los embalses pierden el 15% del agua acumulada mientras el porcentaje se reduce al 4% en la región que ella preside. Desde que ella está al frente del Gobierno regional, ha explicado, se ha invertido "en la modernización y actualización de la canalización del Canal de Isabel II", empresa pública que gestiona este bien natural. A eso ha añadido que además Madrid "el agua más barata del mundo" y ha buscado también la comparación con Cataluña, donde asegura que "es la más cara" por los "impuestos, los problemas paralelos, en referencia a la independencia, o las "corruptelas".

Entre bromas, Aznar ha apuntado que "lo único que no tiene Madrid es mar", con un "todo se andará" posterior de Ayuso, que poco antes había puesto sobre la mesa que no se entiende el problema de agua que tiene Cataluña teniendo sus provincias pegadas a los Pirineos y al Mar Mediterráneo.

En definitiva, la dirigente madrileña ha apuntado que el nacionalismo "es una gran lacra identitaria que fabrica falsos enemigos para atacarles y para justificar tu mala gestión", entendiendo que "uno de los ejemplos" es lo que ocurre "ahora con el agua"."El nacionalismo se ha dedicado a fabricar identidad, al ir contra lo español, a vivir del cuento y del agravio. Nosotros vamos en otro sentido", ha rematado la presidenta madrileña.