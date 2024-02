La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa que está de visita en Madrid para emitir un informe sobre la ley de amnistía, ha preguntado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el informe del Senado al Consejo Fiscal, que él se negó a tramitar por no tener competencias.

Fuentes jurídicas han informado a EFE que el fiscal general ha dado cuenta detalladamente de toda la cuestión relativa al informe del Senado, les ha entregado las dos peticiones que remitió la cámara baja y ha explicado donde y cómo tendría que intervenir el Ministerio Público en caso de que la ley de amnistía se aprobase.

García Ortiz ya comunicó al Senado que el Consejo Fiscal carece de competencias para emitir informes sobre proposiciones de ley en tramitación, como la de amnistía, y hacerlo supondría alternar el funcionamiento de la institución e "invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía".

Más tarde, la delegación europea se ha reunido con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que ha accedido a mantener un encuentro "por razones de cortesía institucional". Ahora bien, durante la reunión, a petición de la Comisión como todas las que la delegación ha mantenido en Madrid, no se ha planteado ninguna cuestión relativa al contenido o la tramitación de la ley de amnistía, según informa la corte de garantías.

Conde-Pumpido ha explicado que el Tribunal Constitucional, no puede, en el momento actual, realizar ningún pronunciamiento sobre cuestiones referidas a este asunto en tanto que la ley aún no ha sido aprobada por el Parlamento y no existe ningún recurso contra la misma ante el tribunal.

La delegación de la Comisión, que emite informes no vinculantes, está formada por siete integrantes -juristas y dirigentes políticos de diferentes países- que acuden a España para conocer todas las opiniones sobre la ley de amnistía a los encausados por el 'procés' antes de emitir su informe. Su visita concluye hoy.

En su primera jornada, la delegación europea, que quiso dejar claro que son "expertos independientes", anunció que entregará su informe a las Cortes Generales el próximo 15 de marzo, si bien abrió la puerta a la posibilidad de entregarlo antes si les urgía, una opción que reclamará el PP, según fuentes de este partido.