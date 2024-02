El Ministerio del Interior ultima este viernes los preparativos de un dispositivo policial reforzado por la previsión de que protestas de agricultores intenten bloquear la circulación en Madrid este fin de semana. "El planteamiento es que, si planean colapsar la ciudad, no lo consigan", confirma una fuente policial madrileña. No hay un "no pasarán", pero la Guardia Civil se apresta para que ninguna manifestación no comunicada plante tractores la ciudad.

Para otras manifestaciones que sí están comunicadas, como la del próximo día 21, sí que está previsto permitir la entrada de un número limitado de tractores pero siempre con la consigna de impedir que la marcha deliberadamente lenta de esos vehículos pare la circulación en la ciudad o bloquee entradas y salidas. Estos son los cortes de carretera por la huelga de agricultores en toda España La previsión policial es que el fin de semana sea más tranquilo en Madrid de lo que pudiera hacer creer el estruendo en redes sociales. Hay una sola entidad que llama a "tomar Madrid", que es la Plataforma 6F -surgida a la sombra de la ultraderecha y catalizada desde la Comunidad Valenciana-, pero los mandos policiales consultados le suponen a ese grupo y a su supuesta líder, Lola Guzmán, menos poder de convocatoria en el sector del que aparenta en X o en Telegram. Es también la única entidad que ha llamado a meter tractores en la calle Ferraz, donde tiene su sede federal el PSOE, desde este mismo viernes. No obstante, el dispositivo contempla -como habitualmente- los escenarios peores. Los antidisturbios de la UIP de la Policía Nacional, que se verán reforzados con la incorporación de agentes de otras provincias, tienen la instrucción de preservar la circulación de servicios esenciales, así como las vías a nodos logísticos clave para la ciudad, como Mercamadrid. Eje clave Una fuente próxima a la planificación reconoce que "se trabaja un poco a ciegas, pues se trata de concentraciones no comunicadas", que se mueven sobre todo en el maremagnum de chats de whatsapp. El tiempo de reacción policial está, en principio, garantizado por la lentitud de los vehículos y por una criba en escalones de la que se encargará la Guardia Civil en las vías de acceso en las afueras de la ciudad. Hay de hecho un enjambre de llamamientos informales en las redes sociales, como los que vienen agitando toda la semana a los agricultores en diversos puntos del país. De la confluencia de puntos en esos anuncios sale una previsión para asegurar especialmente el eje Atocha-Carrera de San Jerónimo, pues la sede del Ministerio de Agricultura y la del Congreso de los Diputados, en los dos puntos respectivamente, son citadas a menudo por los agitadores de la protesta. A estas alturas de la semana, y provisionalmente, parecen descartadas movilizaciones de importancia en la A6 a la altura del palacio de la Moncloa o en la calle Ferraz -escenarios de escraches ultras contra Pedro Sánchez y la amnistía en noviembre pasado- por ser los llamamientos a esos puntos "los de una minoría radical", explica una de las fuentes consultadas. Parte de los preparativos ha sido una reunión mantenida este viernes en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, con presencia del delegado del Gobierno, Francisco Martín, y participación de responsables del Ministerio del Interior, Policía Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Policía Municipal, servicios de atención sanitaria, Protección Civil y Bomberos. Marlaska advierte Ya van 20 detenidos en distintos encuentros de los manifestantes con las fuerzas policiales, en su mayoría por atentado contra la autoridad o desobediencia, "hechos ajenos a lo que debe ser una manifestación pacífica", según el ministro Fernando Grande-Marlaska. El titular de Interior ha explicado que a Interior no le consta ninguna concentración convocada en el centro de Madrid, y ha advertido que "todas las manifestaciones deben ser comunicadas; una manifestación no comunicada tiene una respuesta en términos de Estado de Derecho y en términos de legalidad". Marlaska ha insistido este viernes ante la prensa en Algeciras en la necesidad de encontrar "el equlibrio necesario para garantizar el ejercicio del derecho de manifestación con, también, el derecho del conjunto de la sociedad a desarrollar su vida tranquilamente y tener acceso a todos los servicios publicos". Las fuerzas de seguridad han realizado por toda España más de 5.500 identificaciones de participantes en las tractoradas para posibles sanciones administrativas por cortes de vías públicas, y hay ya 2.000 expedientes incoados por infracciones contra la ley de Seguridad Ciudadana o las normativas de Tráfico. Los acusados se enfrentan a posibles sanciones de una media de 3.000 euros. El número de multas de tráfico impuestas supera ya las 4.000.