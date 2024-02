El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, ha comparecido esta mañana tras ganar la batalla a los rebeldes de Vox para dar su opinión sobre lo sucedido estas dos últimas semanas: "La dirección nacional me dijo que resistiera y eso hice, me alegro de que no haya llegado la sangre al río". Pese a haber alcanzado un acuerdo entre las partes, reconoce que el Parlament "no sale reforzado" porque su grupo parlamentario ha dado "un espectáculo que no ha gustado a nadie y por ese motivo pido disculpas a los ciudadanos".

Le Senne explica que los informes de los letrados del Parlament han sido "importantes" para desactivar la crisis interna porque han permitido un impasse: "Esto confirma que la decisión de no cesar inmediatamente fue acertada en contra de lo que alguno opinaba, el informe era oportuno". Los tránsfugas de Vox en Baleares reculan y Abascal paraliza su expulsión "Una controversia grande" Preguntado acerca de cómo explicaría lo que ha sucedido estas dos semanas, Le Senne asegura que ha habido "una controversia grande dentro del grupo, como pasa en todos los partidos y en las empresas", pero confiesa que en este caso la gravedad ha sido máxima: "En esta ocasión ha sido tan grande que ha salido a la luz pública y ha visto la luz de este modo un tanto aparatoso, pero ya está, se ha solucionado y esperemos que no tenga más consecuencias". El presidente no guarda "ningún rencor" a sus compañeros a pesar de haber intentado expulsarle sin consultárselo y no aclara si habrá cambios en la dirección autonómica y en el grupo parlamentario: "Por los demás no puedo hablar, pero espero que todos podamos trabajar con profesionalidad, con seriedad, con rigor y en beneficio de los ciudadanos". Medios de comunicación Asimismo, rebate a la dirección nacional, que culpó a los medios de esta crisis: "Creo que los escritos de expulsión eran graves y que merecían la repercusión que han tenido. Quiero aprovechar para agradecerles su trabajo durante estas dos semanas".