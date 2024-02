El presidente de la Xunta y aspirante del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha pedido este domingo un "sí" en las urnas el próximo domingo 18 de febrero para evitar que gobierne la izquierda "sectaria de siempre" encabezada por el BNG, aunque ahora "blanqueada", pero también para "ayudar" a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, a "presidir España cuanto antes".

"Os pido el voto para ayudar porque, desde aquí, podemos ayudar a que España tenga remedio, porque todas esas averías que están montando los de siempre, que están montando en La Moncloa para seguir en el poder, todo eso tiene remedio. Yo quiero el voto para ayudar a Alberto Núñez Feijóo para que sea presidente de España cuanto antes", ha sentenciado.

Tras recalcar que se está "pateando Galicia" como "un militante más" para echarle una mano en la campaña electoral, ha proclamado que es preciso contribuir a que llegue a La Moncloa "cuanto antes". "¡Qué buena falta hace!", ha reiterado hasta en dos ocasiones.

Desde un pabellón de A Estrada en el que, según la organización, se reunieron unas 500 personas, Rueda ha remarcado su apoyo ha su jefe de filas en una jornada en la que Feijóo ha acusado al Gobierno central de querer "embarrar la campaña" y ha aseverado que "no se da ninguna condición para los indultos" a los líderes del 'procés' catalán.

El líder del PP se ha pronunciado desde Ferrol, después de que varios medios publicasen este sábado a última hora que estaría abierto a un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral y de que, instantes después, el PP matizase que estas condiciones "no se dieron con los indultos del procés".

"Gran movilización"

En A Estrada, el encargado de dar el pistoletazo de salida del mitin ha sido el alcalde de la localidad, José López Campos, quien ha bromeado con que tuvo que pedir muchos "favores" para tener asistentes al mitin en una jornada de comidas familiares por los carnavales. En su intervención, previa a la candidata María Martínez, el regidor ha pedido "una gran movilización" para dar "la mayoría absoluta" a Rueda el 18F.

Al candidato lo ha precedido el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, 'Lugués', quien ha llamado a "hablar alto y claro" en las urnas para apoyar a su jefe de filas y "no arrepentirse durante cuatro años". No en vano, ha advertido de que en Galicia "no va a funcionar el modelo 'sanchista' ni el separatista de ERC y Bildu".