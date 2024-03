Torres no aclara si Ábalos o Koldo García le llamaron para contratar las mascarillas que compró Canarias

La incógnita sigue en el aire y no será porque no ha tenido oportunidad de aclararlo. El ministro de Política Territorial, que fuera presidente de Canarias durante la etapa de la pandemia, Ángel Víctor Torres, eludió este jueves aclarar si él personalmente recibió la llamada del entonces ministro de Transporte, José Luís Ábalos, o el de su asesor en esos momentos, Koldo García, para que Canarias aceptara la oferta de la empresa Soluciones de Gestión para la adquisición de mascarillas en una operación afectada, según la investigación judicial abierta, por el cobro ilegal de comisiones. Torres fue preguntado de forma muy clara y precisa durante un desayuno informativo sobre cómo contactó el Gobierno de Canarias que él presidía con esa empresa, y si había hablado con Ábalos, considerado por el juez que instruye el caso como “intermediario” de la trama, o García a este respecto, pero el ministro mantuvo un silencio que dejó en el aire la clara sospecha de que sí se produjo algún contacto directo de ese tipo.

El ministro canario insistió, sin embargo, en el argumento, ya utilizado el miércoles en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno, de que al Ejecutivo regional le llegaban en ese momento, como al resto de administraciones públicas, “muchas ofertas” que se valoraban por parte del área técnica del Servicio Canario de Salud (SCS) y que en relación con unos criterios técnicos se decidía la contratación. En este caso, sin embargo, Torres admitió que se contrató con la empresa comisionista del llamado caso Koldo porque “ya estaba trabajando con el ministerio de Transportes”, razón por la que, según dio a entender, ofrecía garantías respecto al suministro de las mascarillas, valorando el hecho de que el precio por unidad, de 2,5 euros, era muy inferior al que llegaron a pagar otras administraciones y comunidades autónomas, en algunos casos rondando lo 10 euros.

Torres, en el acto informativo organizado por la agencia Europa Press, aseguró que “nos llegaban propuestas de todos los lados, estábamos desesperados en esos primeros meses de pandemia”, y recordó que los contactos con otras comunidades autónomas, empresarios, alcaldes y otras administraciones eran constantes para “buscar contactos” y “echar una mano” en la búsqueda de material sanitario en un momento en que “estábamos desesperados” por las cifras de contagio y de muertes por la pandemia.

Explicó que “en este caso la empresa hizo una oferta al SCS, una empresa que ya estaba trabajando con el ministerio de Transportes y esa propuesta, como todas, se envió a los servicios técnicos que tienen que validar las ofertas en relación con unos parámetros, y si se consideraban que eran una oferta viable se terminaba contratando”. “Los pedidos que cumplían los parámetros se pagaban y los que no, no se pagaban, en el caso de Canarias se pagó a posteriori, pero había empresas que exigían el pago por adelantado”, explicó antes se recordar que “ese expediente” fue avalado por la Audiencia de Cuentas de Canarias y por el propio Tribunal de Cuentas, “que no detectó absolutamente nada”.

A partir de estas explicaciones, el ministro insistió en que “si alguien de manera ilegal se ha beneficiado o se ha lucrado, que lo pague con toda la fuerza de la ley”. Según dijo, “una vez que se aceptó esa propuesta, si tres años después se ve que alguien se ha corrompido a quien hay que señalar es a esas personas”, insistiendo en que “si esa propuesta llegaba, se trasladaba, se compraba el material y llegaba, el trabajo se hizo”, y asegurando estar dispuesto a comparecer en la comisión de investigación que han solicitado CC y el PP en el Parlamento de Canarias, o en las que se puedan crear en el ámbito de las Cortes.

“Yo estoy a disposición para que pregunten donde quieran, como quieran y de lo que quieran”, afirmó, exigiendo también al PP que, además de pedir una comisión en el Senado específicamente sobre el ‘caso Koldo’, apoye también la que el PSOE ha registrado en el Congreso sobre los procesos de compra de material sanitario en todas las administraciones públicas durante la pandemia. “Yo no entiendo por qué el PP no vota una investigación en el Congreso, ¿qué quiere, que solo se analicen esos contratos (del ‘caso Koldo’)? ¿Qué miedo tienen a que se analicen los de otras comunidades autónomas?”, se preguntaba de forma retórica. Y dirigiéndose directamente a Alberto Núñez Feijóo, afirmó que “no se pueden dar lecciones por parte del líder del PP, que era presidente de una comunidad autónoma, y él no quiera que se investigue todo el proceso”.

“Magnífica gestión”

Torres aseguró no estar preocupado “en absoluto” por la investigación que ha abierto la fiscalía europea sobre la utilización de fondos europeos para pagos de material sanitario afectados por las comisiones ilegales. También desmarcó por completo al Gobierno de Canarias, durante su etapa como presidente, del caso investigado sobre un presunto fraude fiscal por parte de cuatro empresarios canarios también por la venta de material sanitario al SCS. Explicó, en este sentido, que se trata justamente de una “denuncia de la Agencia Tributaria por un posible fraude fiscal” ante la hacienda estatal.

Torres volvió a defender la gestión que su Ejecutivo hizo de la pandemia y eludió cualquier atisbo a autocrítica sobre los procedimientos de contratación. “Canarias hizo una magnífica gestión de la pandemia” y “un trabajo excelente”, resaltó el ahora ministro, que volvió a recordar que Canarias fue la comunidad autónoma con menor porcentaje de personas fallecidas por covid durante la pandemia comunidad, una tercera parte por debajo de la media del resto de territorios. “Políticamente, fue la mejor gestión que pudimos hacer en Canarias y el que se haya beneficiado, personalmente, será una decepción absoluta y que caiga todo el peso de la ley sobre él”, afirmo antes de reclamar que nadie “utilice el ventilador por interés partidario” diciendo “cosas que no son verdad”. “Eso lo tengo denunciar, porque ¿qué pasará con todos los ríos de tintas que ahora están corriendo si todo queda en nada, si queda en nada?”, se preguntó el ministro.

En el ámbito interno dentro del PSOE por la marcha de Ábalos al Grupo Mixto y el expediente de expulsión abierto por el PSOE, Torres aseguró que él personalmente “hubiese asumido y aceptado” la decisión de dejar el escaño, como le estaba pidiendo el partido al exministro de Transportes. “Yo hubiese asumido y aceptado esa decisión. Yo puedo entender el aspecto personal, sé que no lo está pasando bien, pero Ábalos fue secretario de organización, sabe perfectamente cómo es nuestra organización, la más democrática de todas", ha recalcado Torres.