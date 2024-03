El PSOE pide que Rajoy comparezca en la comisión sobre la 'operación Cataluña'

El PSOE ha decidido pedir la comparecencia del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la comisión de investigación sobre la operación Cataluña del Congreso. Un año después de que salvaran al exjefe del Ejecutivo de acudir a una comisión similar, los socialistas han incluído el nombre de Rajoy, durante cuyo mandato se produjo la presunta utilización de recursos del Ministerio del Interior para espiar a adversarios políticos, entre ellos a varios dirigentes independentistas. También incluyen en su listado a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a los exministros de Interior y de Hacienda, Jorge Fernández Díaz y Cristobal Montoro, respectivamente.

En el listado registrado este martes en el Congreso, y que deberá ser apoyado por sus socios habituales para que sea aprobado, fuentes socialistas afirman que han decidido citar a toda la cúpula del PP durante la presidencia de Rajoy. El propio nombre del expresidente de España fue uno de los que reclamó Junts, partido impulsor de esta comisión. Rajoy ya compareció en la Cámara Baja en diciembre de 2021 en la comisión sobre la 'operación kitchen', pero ahora también deberá dar explicaciones sobre la ramificación de esta presunta trama que afecta directamente a políticos catalanes, la conocida como operación Cataluña.

Además, proponen la comparecencia de Cospedal, quién ha sido señalada por el excomisario José Manuel Villarejo -al cual no plantean citar- como su nexo con Rajoy; de Fernández Díaz, quien presuntamente habría dirigido la operación parapolicial para investigar a rivales políticos y al extesorero del PP Luís Bárcenas; de Montoro y de la exdirigente conservadora Alicia Sánchez Camacho. También se incluye al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; al exdirector adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, y al exdirector general de la Policía Nacional y exsenador del PP, Ignacio Cosidó.

Para investigar en el caso concreto del espionaje en Andorra que sufrieron dirigentes independentistas, el PSOE y Sumar han acordado los hombres del expresidente de la Banca Privada de Andorra (BPA) Higini Cierco y a los ex agregados de Interior en el principado Bonifacio Díaz Sevillano y Celestino Barroso Cos. También al ex jefe superior de la Policía en Catalunya y al ex jefe de la policía en Catalunya Narciso Ortega, los cuales han denunciado ser víctimas de la operación Cataluña.