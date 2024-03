Vallugera (ERC) responde a un diputado ultra: "Los únicos acosadores son los fascistas nazis de Vox"

El pleno del Congreso ha terminado con bronca. Más de la habitual. La diputada de ERC Pilar Vallugera ha respondido a un diputado de Vox que había acusado a las formaciones independentistas de acosar en Catalunya a todas aquellas personas que no comparten su ideología. "Aquí los únicos acosadores son los fascistas nazis de Vox", ha sentenciado Vallugera en catalán tras reclamar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que retirara del diario de sesiones las acusaciones de acosar a la sociedad catalana.

Durante el debate de una moción presentada por ERC sobre las negligencias cometidas contra trabajadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre ellos el acoso a varias mujeres, el diputado de Vox Pedro Fernández ha tildado de hipócrita la iniciativa. "Millones de catalanes no independentistas llevan sufriendo durante décadas el acoso por parte de independentistas en Catalunya. Es decir, por gente como ustedes", ha dicho mientras señalaba a los diputados de ERC.

Una vez finalizada su intervención, Vallugera ha pedido la palabra para solicitar a Armengol que se eliminase del diario de sesiones esas acusaciones. Acto seguido ha sentenciado que "los únicos acosadores son los fascistas nazis de Vox". "En mi vida he acosado a nadie. Llevo 40 años de militancia política y me han agredido físicamente y de palabra, con lo cual no pienso aceptar que nosotros acosamos, ellos acosan y, además, pegan", ha continuado.

Después, ha sido Fernández quien ha exigido la rectificación por parte de Vallugera, algo que no ha tenido lugar. El diputado de Vox ha asegurado que en su acusación no se ha dirigido a nadie en concreto, sino a organizaciones políticas.