Yolanda Díaz critica que se "involucre a las parejas" en política pero carga contra el novio de Ayuso

Yolanda Díaz carga contra el PP por "involucrar a las parejas sentimentales" después de que el partido de Alberto Núñez Feijóo haya planteado una ofensiva para señalar a la mujer del presidente de Gobierno, Begoña Gómez. Una acusación que ha combinado con las críticas al novio de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por el caso de presunto fraude fiscal, diferenciando este asunto de la mujer de Pedro Sánchez y asegurando que "no es lo mismo".

En una entrevista en Julia en la Onda, la vicepresidenta segunda del Gobierno se ha pronunciado sobre la abstención del PP a la comisión de investigación presentada por los socialistas para investigar los contratos durante la pandemia. "Cuando el PP no tiene el control de la comisión, vota que no", ha censurado.

Preguntada las sospechas que han recaído sobre Begoña Gómez por sus vínculos con Javier Hidalgo, CEO de Globalia -empresa matriz de Airbus, que fue rescatada con 615 millones de euros durante la pandemia, la vicepresidenta segunda ha querido mostrar su apoyo total hacia Pedro Sánchez.

"Voy a hacer una defensa a ultranza del presidente del Gobierno, que sí ha actuado de manera radicalmente diferente a cómo lo ha hecho PP, ha salido con el caso Koldo con carácter inmediato", ha defendido. Un cierre de filas especialmente sorprendente después de las fortísimas tensiones vividas los últimos días en el seno de la coalición, y tras el desdén mostrado por el ala socialista del Gobierno hacia la vicepresidenta segunda, después de que la convocatoria adelantada de elecciones y la renuncia de Moncloa a los presupuestos de 2024.

Díaz ha censurado la ofensiva de los populares a Sánchez por la relación entre su mujer y la empresa rescatada con fondos públicos. "Cuando alguien en política tiene que acudir a involucrar a las parejas sentimentales de los políticos, no le acompaña la razón", ha zanjado la líder de Sumar.

"NO ES LO MISMO"

"¿Eso alcanza también a la pareja de Díaz Ayuso?", ha preguntado la periodista Julio Otero. La ministra de Trabajo ha querido remarcar las diferencias entre ambos supuestos, apuntando a la gravedad en torno a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y señalando que "no es lo mismo".

"La pareja de Díaz Ayuso hasta donde conocemos ha cometido presuntos hechos que son muy graves, y aquí sí quiero ser contundente", ha defendido, poniendo en duda "los estándares de exigencia de la señora Ayuso, que gobierna la Comunidad de Madrid como si fuera su piso de lujo". "Por desgracia, no me gustaría hablar de esto, la pareja -de Ayuso- presuntamente ha cometido irregularidades gravísimas, y no es lo mismo lo que estamos viviendo", ha concluido.