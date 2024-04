Feijóo pide el voto al PP como "única garantía" de que no gobierne EH Bildu y le exige que pida perdón en campaña

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes el voto a su partido en Euskadi porque es la "única garantía" de que no gobierne EH Bildu, y ha exigido a la formación de Arnaldo Otegi "que pida perdón en esta campaña electoral a las víctimas de ETA y a toda la sociedad".

Además, ha reprochado al PNV que advierta sobre una posible "pamplonada" de EH Bildu y PSE-EE en la Comunidad Autónoma Vasca, cuando ellos han hecho "una pamplonada en Pamplona" al pactar el Ejecutivo con la coalición soberanista, que lidera la alcaldía.

Feijóo ha participado este primer día oficial de campaña a las elecciones autonómicas vascas en un mitin en la Plaza España de Vitoria, junto al candidato a lehendakari por el Partido Popular, Javier de Andrés, al que también acompañará el próximo lunes en sendos actos electorales que se celebrarán en Álava y en Getxo.

El máximo representante del PP nacional, que se implicará de lleno en la contienda electoral del 21 de abril, en la que los populares concurren bajo el lema de 'Por una Euskadi abierta. Euskadi ireki baten alde', ha comenzado su intervención con un recuerdo a aquellos que hoy no han podido asistir a este acto por haber "sido abatidos por defender la libertad", en alusión a los populares asesinados por ETA.

Alberto Núñez Feijóo ha comparado al PP de Euskadi "con cualquier otro partido que se presenta a las elecciones vascas diciendo la verdad". "¿Creéis que hay algún otro partido que se presenta a estas elecciones dice la verdad con más intensidad que el Partido Popular de Euskadi?", ha preguntado.

Además, ha cuestionado si "acaso el Partido Socialista, es decir el Partido de Sánchez, puede presumir de decir la verdad en algún lugar de España o en algún lugar de Euskadi?". "¿Es que acaso Bildu puede presumir de decir la verdad en algún lugar de Euskadi?, ¿es que acaso Bildu puede presumir de decir la verdad sobre la historia de lo que ha ocurrido en nuestro país?", ha añadido.

En este sentido, se ha dirigido a la izquierda abertzale para recordar que en Euskadi "miles y miles de personas tuvieron que salir para vivir en otros lugares de España simplemente para mantener su vida?". A su juicio, "es curioso la poca memoria que tienen algunos y, por eso, no distinguen la verdad de la mentira".

"Nosotros hemos dado la palabra que hemos dado es que no queremos que Bildu gobierne esta tierra y la hemos cumplido", ha señalado, para recordar los lugares de Euskadi en los que han apoyado los Gobiernos de PNV y PSE para evitar que la formación de Arnaldo Otegi accediera al poder.

Para Feijóo, "eso es cumplir la palabra", y ha reprochado que ahora en el Congreso el PNV y el PSOE aseguren que "no se puede pactar con el PP". "Menuda broma. ¿Vosotros no podéis pactar con el PP en Madrid, pero el PP en Euskadi os da las instituciones para que no gobierne Bildu. ¿Verdad que es muy simpática la palabra de los nacionalistas y de los socialistas vascos?", ha ironizado.

El presidente del PP ha destacado que "Bildu es gente que no tiene memoria, porque si tuviese memoria, lo primero que tenía que hacer cuando se presentan las elecciones es pedir perdón a las víctimas, pedir perdón a los vascos y pedir perdón a la sociedad y al conjunto de los españoles".

Por ello, ha dicho que el PP tiene "una gran responsabilidad indelegable e intransferible" el 21 de abril porque es "la única alternativa de cambio en Euskadi". "Tenemos la responsabilidad de ser la única alternativa a la amalgama de partidos que se presentan en Euskadi para hacer lo mismo, los que gobiernan juntos en España, en Navarra y en Pamplona", ha subrayado.

La pamplonada del PNV

El líder del PP se ha referido al candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, para recordar que está proclamando que hay que tener "cuidado con los de Bildu" porque, junto con los socialistas, "son capaces de hacer una pamplonada".

"¡Hombre!, es curioso, resulta que el PNV le ha dado la alcaldía de Pamplona a Bildu. ¡Menuda pamplonada ha hecho el Partido Nacionalista Vasco en Pamplona!, ¿pero qué se creen, que los vascos no tenemos memoria?", ha preguntado. Además, ha resaltado que Pradales tiene los ocho apellidos castellanos, pero se autodefine como "independentista".

Petición de voto

Alberto Núñez Feijóo ha pedido el voto a "los votantes del PNV cansados de que su partido sea un mero apéndice de Sánchez" y a los que "no quieren que sus votos avalen las políticas de izquierda y de extrema izquierda del gobierno populista en Madrid".

También ha reclamado el apoyo de los votantes del PSOE "que están hartos de blanquear a Bildu" y de que su partido "haya renunciado a la Constitución, a la igualdad y al Estado de Derecho".