El PP desoye a los letrados y trata de cercar a Begoña Gómez en el Congreso

El PP quiere una pieza de caza mayor y esa es Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Para conseguirlo, los conservadores quieren estrechar el cerco sobre ella en la comisión de investigación del Congreso sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Pese a que ya han recibido un aviso de los letrados de las Cortes Generales de que sus intenciones exceden el objeto de las indagaciones y de que ellos mismos no son capaces de relacionar (a preguntas de la prensa) a Gómez con el caso Koldo o la adquisición de mascarillas, el PP ha registrado una lista de comparecientes en la que están varios exministros, entre ellas Nadia Calviñoy Reyes Maroto para que den explicaciones sobre el trabajo de la mujer del presidente.

Este miércoles, los populares aprobaron en el Senado, con el rodillo de su mayoría absoluta, más de 60 comparecencias y su plan de trabajo para la comisión sobre el caso Koldo y la operación Delorme. Sin embargo, lo hicieron pese a que el letrado de la comisión les avisó de que había varios apartados que se excedían del objeto de la comisión, redactado por los propios populares. En concreto, los que mencionaban al "entorno familiar" de Sánchez, por un lado, y a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por otro. Aun así, hicieron oídos sordos, dieron el visto bueno a su propuesta y citaron a los primeros comparecientes: Koldo García (22 de abril) y Salvador Illa (24 de abril).

Ahora, han vuelto a desoír la crítica del letrado y pretenden cercar a Gómez en el Congreso. Al listado de comparecientes que presentaron en el Senado, el cuál iban a aprobar sí o sí, han sumado una decena de nuevos nombres, entre ellos el de la exministra de Economía Nadia Calviño y la exministra de Industria Reyes Maroto por estar "vinculados a asuntos con la mujer del presidente del Gobierno". También han pedido más información sobre la "ramificación venezolana", en relación con Delcy Rodríguez. Justo los dos asuntos que el letrado del Senado echó para atrás porque no se ajustaban al contenido de la comisión, la corrupción en la compra de mascarillas.

Los argumentos

¿Por qué el PP ha ampliado su listado en el Congreso, donde seguramente no prospere al no tener mayoría, y no en el Senado, donde sí iba a salir? Según ha dicho el dirigente popular Elías Bendodo, se debe a que "cada día se conocen cosas nuevas" que vinculan a Gómez con el caso Koldo. ¿Qué noticias nuevas ha habido desde el pasado lunes, cuando registraron el listado en el Senado? "No. Noticias nuevas no hay. El sumario es el que es", ha respondido Bendodo. A varias preguntas de los periodistas no ha sido capaz de relacionar a Gómez con el caso Koldo o la compra de mascarillas, que es lo que verdaderamente se está investigando.

Aun así, los populares han solicitado también las actas de las reuniones del Consejo de Ministros en las que se aprobó el rescate de Air Europa, una empresa que pertenece a Globalia. "Creemos que es escandaloso que la mujer del presidente del Gobierno consiguiera negocios y que luego los pagara el presidente en Consejo de Ministros", ha sentenciado Bendodo en referencia a los supuestos contactos entre Gómez y Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia.