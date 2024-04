El jefe de gabinete de Zaplana confirma el amaño de las ITV y los Cotino el pago de mordidas

El jefe de gabinete de Eduardo Zaplana de 1995 a 2002, Juan Francisco García Gómez, y los empresarios Vicente y José Cotino Escrivá, han confirmado esta mañana ante el tribunal que juzga el caso Erial que la adjudicación de las zonas de la Inspección técnica de vehículos (ITV) se amañó para que Sedesa fuera una de las adjudicatarias, por lo que se pagó el 30% de las plusvalías que obtuvieron de la venta de las concesiones.

El asesor del expresidente de la Generalitat y los empresarios confirman así la acusación nuclear del caso Erial que confirma el orígen ilícito del dinero que se abonó desde Luxemburgo y que el amigo de la infancia de Zaplana, Joaquín Barceló 'Pachano' importó a España a través de las tres empresas creadas para realizar inversiones inmobiliarias y retornar el dinero ingresado por los Cotino (alrededor de 10 millones).

Juan Francisco García Gómez ha declarado que accedió a ser jefe de gabinete de Eduardo Zaplana desde 1995 hasta 2002 cuando estuvo al frente de la Generalitat porque "un íntimo amigo mío desde las juventudes de UCD, Eduardo Zaplana, me contrata". En julio de 2002, García Gómez cesa y abandona "cualquier cargo público y cualquier actividad política". En su cometido como jefe de gabinete ha confirmado que presidió "la comisión interdepartamental para la racionalizacion del sector público valenciano y luego fui nombrado presidente de la mesa de contratación". La confirmación del amaño ha llegado cuando ha preguntado el fiscal: "¿Se predeterminó la adjudicación a favor de la familia Cotino?". "Sí", ha respondido de forma escueta el exjefe de gabinete.

Aunque ha sido más concreto al asegurar que "la empresa de los Cotino estaba en situación de ventaja. Juan Cotino me transmite ese interés [en lograr el contrato] en presencia de Eduardo Zaplana, lo comenté con él una vez se resolvió el concurso. Los miembros de la mesa de contratación actuaron con absoluta libertad. Y con absoluta honestidad, honradez y ajustandose a la legislación y las prescripciones de los pliegos de condiciones".

El asunto no volvió a hablarse hasta que "se resuelve la adjudicación y Juan Cotino me transmite: 'Vais a tener el 30% de esta empresa adjudicataria [de las ITV]. Eso sería en 1997, el año de la adjudicación. Al inicio no existia Imison, Fenix, Impega ni Inversiones Imison [las empresas creadas para las mordidas]. De 1997 a 2004 no hubo conversaciones. A partir de 2000 tuve reuniones de mi equipo habitual con las sociedades. Las relaciones con Sedesa pasé a tenerlas con Vicente Cotino", ha confirmado el jefe de gabinete de Zaplana.

A finales de 2004 cuando vende el grupo Sedesa la adjudicataria de las ITV, "es Vicente Cotino quien me transmite que por indicación de su tio Juan los fondos del 30% de las plusvalias [por 86,5 millones, por la venta de las empresas adjudicatarias] que se iban a vehicular a nombre de Joaquín Barceló [el testaferro de Zaplana] y a mi nombre en Fenix investments".

Juan Francisco García Gómez admite que tras ingresar el dinero de los Cotino se acogió en 2012 a la amnistia fiscal o la regularizacion fiscal porque "no tenía conocimiento de que los fondos fueran ilícitos. No pensaba que tenian origen ilícito", asegura el exjefe de gabinete de Zaplana. Ya había pasado mucho tiempo desde que se adjudica el contrato hasta que los Cotino le transmiten la empresa Fenix Investments, se justifica.

Por su parte, el empresario Vicente Cotino Escrivá ha confirmado que fue su tío Juan Cotino, ya fallecido y entonces director general de la Policía, quien llevó 640.000 € a Luxemburgo en 2001 para crear las dos empresas con las que se pagaron las mordidas (Imison International y Fenix Investments) que acabaron en manos de Joaquín Barceló (testaferro de Zaplana) y Juan Francisco García.

Vicente Cotino ha responsabiliza a su tío Juan Cotino, ya fallecido, del acuerdo para amañar el contrato de las ITV y el cobro de las comisiones. "En 2005 me dijo que había que pagar al acuerdo para pretederminar la contratación pública de las ITV de la Comunitat Valenciana que habia sido pactada a favor de las empresas de su grupo. En 2001 se constituyó Imison International, por el acuerdo alcanzado en 1997 por las participaciones de las ITV. Y acordamos que estuviera yo en la compañía por un tiempo indeterminado".

Vicente Cotino ha admitido que las dos empresas luxemburguesas se crearon para pagar al testaferro de Zaplana y su jefe de gabinete. "Una vez hecha la operación, ¿con quien habla?", le pregunta el Fiscal Anticorrupción del caso Erial. "Con Juan Fancisco Garcia [jefe de gabinete de Zaplana]. Él me dijo que había que trasnferir la cantidad a dos sociedaes. Imison se iba a poner a nombre de Miguel Barceló [Pachano, el testaferro de Zaplana] y Fenix a su propio nombre", declara Vicente Cotino.