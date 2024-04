Puigdemont amenaza con tumbar todos los presupuestos de Sánchez si no revierte "el expolio fiscal" y la "desinversión"

A 23 días para las elecciones catalanas, las consecuencias que pueden tener los resultados de las urnas en la legislatura española son aún imprevisibles. Sin embargo, el expresident de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones del 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha lanzado ya un primer aviso. "Votaremos no a los presupuestos generales del Estado si no se revierten los déficits e incumplimientos históricos que han provocado en Cataluña", ha advertido Puigdemont en una dura comparecencia contra los socialistas y acompañado de la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, y del secretario general, Jordi Turull.

Además, el expresident ha aprovechado para acompañar el anuncio de críticas contra el candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, y para vender las elecciones como una plebiscito entre él y el socialista, sacando a los republicanos de la ecuación. "Con Illa de presidente ser madrileño seguirá siendo un chollo", ha aseverado Puigdemont, afirmando que todo lo que se "desinvierte en Cataluña" acaba "engrosando los bolsillos de Madrid". "Entre el espolio fiscal y lo que se deja de invertir, pagaremos la totalidad de los presupuestos de la comunidad de Madrid", ha remachado.

Así, Puigdemont se ha presentado como el único presidenciable que puede "plantarse" ante Pedro Sánchez y hacerse "respetar para obtener resultados". Y, en este sentido, ha presentado el 12 de mayo como una "elección" entre un president "que sepa plantarse" y uno "que diga sí señor". "Si queréis seguir pagando el exceso de inversiones en Madrid en detrimento de Cataluña, hay un candidato; si queréis revertir esto, hay otro candidato", ha concluido, tras asegurar que con Illa de president, los catalanes serán tratados como "ciudadanos de segunda".

Diferenciación con ERC

Por su parte, Nogueras y Turull han reivindicado la negociación abierta por su formación después de las elecciones generales del pasado mes de julio con el PSOE y han querido diferenciar su estrategia de la que ha seguido ERC en los últimos años. Nogueras ha acusado a los republicanos de votar "a favor de todo y a cambio de nada", mientras que Turull ha asegurado que su partido negocia lejos del "titular" y el "postureo" y ha defendido que los hechos "demuestran que hay otra forma de relacionarse con el Estado".

Así, el secretario general de Junts ha asegurado que han conseguido "mucho más" en los ocho meses que han pasado desde el primer pacto con el PSOE para la presidencia del Congreso de los Diputados, que otros en cinco años, en referencia a los republicanos. "Algunos han vendido la moto del diálogo y otros la han comprado. España no funciona así. Algunos no han entendido que llevándose bien a Madrid no dejarán de hacer lo que han hecho siempre con Cataluña", ha recalcado Nogueras.

Con todo, las negociaciones con el PSOE serán una de las patas del mensaje electoral de Junts de para al 12M, que se centrará en las "necesidades" de Cataluña y planteará el regreso del expresident Carles Puigdemont como la solución a todas ellas. "Cataluña necesita hacerse respetar" será, de hecho, uno de los cinco grandes eslóganes que se escucharan durante la campaña.