Koldo no responde a las preguntas de los senadores y culpa a los medios de haberle "matado"

El que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre llegó a la denominada comisión de mascarillas del Senado con la idea de no soltar prenda sobre su intervención en la trama conocida por su nombre, alegando que el asunto está siendo investigado por la Audiencia Nacional y que lo primero que debe hacer es "atender a su señoría". Pese a todo, no ha podido evitar respuestas airadas a algunos senadores para presentarse como víctima mediática, acusar a los medios de "crucificarle" y apelar a su inocencia.

"¿Tiene la conciencia tranquila?", le ha preguntado María Caballero, senadora de Unión del Pueblo Navarro, a lo que el que fuera chófer y escolta de Ábalos antes de lograr otros cargos de más peso ministerial ha respondido: "Mucho".

Ocurría minutos después de iniciarse el interrogatorio por parte de esta senadora, la primera en intervenir y quien le ha interpelado sobre quién del PSOE navarro le había llamado en 2015 para ir en las listas de los socialistas al Parlamento navarro, ante lo que Koldo García Izaguirre ha espetado: "Señora, mire, es que todo esto me parece que no...me acojo simplemente a mi derecho; estoy en un procedimiento judicial, por sentido común creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva, y haga lo primero que tengo que hacer que es atender a su señoría, y lo primero que tengo que hacer es declarar ante él y hablar con él y que él tenga conocimiento absolutamente de todo, porque esto no habla de ningún caso de las mascarillas".

"Volveré"

De forma previa, García Izaguirre sí había respondido, aunque de forma casi monosilábica, a una de las preguntas de la senadora de UPN, que forma parte del Grupo Mixto de la cámara alta. Esta se ha interesado en sí seguía siendo militante del PSOE, a lo que el exescolta ha respondido: "No le puedo contestar, porque no lo sé. Pero no se preocupe, volveré".

En otros momento del interrogatorio, Koldo García Izaguirre ha repondido a la pregunta de si tenía la conciencia tranquila: "Mucho", ha dicho lacónicamente el exaseor de Ábalos.

"Crucificado vivo"

También ha roto su silencio cuando Caballero le ha hecho mención a unas afirmaciones anteriores en las que señalaba que responsables navarros como la presidenta navarra, María Chivite, tendrían que aprender mucho de su exjefe José Luis Ábalos. "Lo mismo que usted", ha afirmado.

En otra de sus breves intervenciones, tras la pregunta del senador de ERC, Joan Josep Queralt Jiménez, García Izaguirre ha llegado a interpelar a los senadores: ¿Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente? Es en ese momento en el que el exasesor de Ábalos ha asegurado estar "muerto mediáticamente" porque le han "crucificado vivo" y no puede "ni salir a la calle", al mismo tiempo que ha negado tener medios para defenderse en la comisión del Senado.