Feijóo espolea a barones y alcaldes para que arrimen el hombro contra Sánchez en las europeas: "Ahora o nunca"

Alberto Núñez Feijóo se plantea las próximas elecciones europeas, el 9 de junio, como un termómetro del malestar social ante el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder del PP se ha impuesto a sí mismo que las urnas dejen claro el rechazo al presidente del Gobierno por sus alianzas con los independentistas catalanes y vascos. "Si hay que enviarle un mensaje a Pedro Sánchez, si hay que enviarle un mensaje a Europa desde España, es ahora. Estas elecciones europeas son las elecciones de 'ahora o nunca'. Si los españoles y las españolas quieren decir lo que piensan sobre lo que está pasando, estas elecciones son su oportunidad", insistió este viernes el vicesecretario de Institucional del PP y coordinador de la campaña, Esteban González Pons.

En la formación conservadora, como en el resto, saben que los europeos no son, tradicionalmente, unos comicios atractivos para los electores. La participación es bastante más baja que en las generales, porque el Europarlamento se sigue viendo como algo alejado de la vida diaria, aunque en realidad no sea así. De media, en España, en las europeas ha votado el 55% del censo, mientras que en las generales ronda el 70%. Con esos datos en la mano, Feijóo lleva semanas pidiendo a los suyos que se vuelquen en esta campaña y no piensen que son unos comicios "menores". Y, este viernes, en la presentación oficial de la campaña y el lema ("Tu voto es la respuesta") su vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez, responsabilizó a todo el partido del resultado de manera pública, no solo es una cosa de Feijóo contra Sánchez, vino a decir: "Esta campaña ha estado elaborada, preparada y planificada no solo por el personal y la estructura del partido de la dirección nacional en la calle de Génova, sino que hemos venido trabajando desde hace semanas, codo a codo con todas las estructuras autonómicas y provinciales". Feijóo se lo soltó el martes en una comida a los barones y Fúnez, este viernes, ante los medios de comunicación, para que el mensaje llegue alto y claro a todas las estructuras del partido. "Queremos municipalizar también la campaña por algo muy importante y es que gobernamos en más de 3.300 ayuntamientos (...) Ellos son nuestros mejores agentes electorales por muchos motivos", continuó.

Dos caravanas electorales

Dolors Montserrat, la cabeza de lista para las europeas, empezará junto a Feijóo la campaña el jueves, 24, con la tradicional pegada de carteles. El lugar escogido, Catalunya, aunque el municipio está todavía por concretar. Después los dos políticos encabezarán sendas caravanas electorales para llegar a todas las comunidades autónomas y lograr imponerse al PSOE en las urnas. En los comicios de 2019, los socialistas obtuvieron 20 escaños y el PP, 12. Si hace dos meses Feijóo hablaba de doblar el númeo de eurodiputados, esta semana fuentes de su equipo limitaban el crecimiento a 7.

Manifestación en la Puerta de Alcalá

La campaña tendrá como uno de sus ejes la batalla contra la amnistía del 'procés', una medida de gracia que Montserrat, que ya fue candidata en 2019, lleva meses denunciando en Bruselas. En la propaganda electoral y los carteles de la campaña, según explicó Pons, el PP va a olvidarse de su color azul típico y va "a poner por delante a las ciudadanas y a los ciudadanos", en concreto fotografías de miles de ciudadanos manifestándose en las calles contra la amnistía estos meses atrás, una ley de Sánchez que une al electorado de la derecha que estos años ha votado a Ciudadanos (naranjas) y a Vox (con logo verde). A los primeros, el PP ya casi los ha absorbido del todo. Con los segundos le está costando más, como se ha visto en Catalunya, donde han mantenido sus 11 escaños frente a los 5 de los populares.

El partido volverá a salir a la calle contra la medida de gracia a los dirigentes del 1-O en plena campaña. Será el domingo 26 en la Puerta de Alcalá de Madrid, según conretó el PP este viernes.