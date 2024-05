Un perito relacionado con la empresa de la trama Koldo niega que las mascarillas de Baleares fuesen 'fake'

Arturo Molina, perito que participó en las alegaciones de la empresa Soluciones de Gestión (vinculada a la trama Koldo) en el contrato de Baleares, ha negado que las mascarillas que se compraron por valor de 3,7 millones de euros fuesen 'fake'. Así lo ha defendido durante su comparecencia en la comisión de investigación celebrada esta mañana en el Parlament, detallando que el material sanitario adquirido por parte del Gobierno de Armengol se correspondía a lo que finalmente llegó a las islas. "Entiendo que este término no está bien utilizado porque el gobierno balear compró KN95 y se le entregaron KN95, cada producto tiene su objetivo y en este caso las mascarillas no son defectuosas porque cumplen con lo que son". ha detallado Molina.

Por este motivo, el también experto en regulación de productos farmacéuticos ha añadido que la reclamación por "el defecto" de las mascarillas que el Pacto solicitó en julio de 2023 y que el Ejecutivo de Marga Prohens ratificó en agosto del mismo año no estaba justificada. "El procedimiento no es el adecuado y la reclamación no es justa. Era una recomendación de la Unión Europea sustituir FPP2 por KN95, son dos productos que no son exactamente iguales pero tienen una regulación muy parecida", ha expresado Molina.

En ese sentido, el perito se ha mostrado crítico con la decisión de comparar precios con las FPP2 porque no es el mismo material y ha vuelto a reiterar que lo que pidió el Govern fueron cubrebocas KN95. Asimismo, también ha calificado de "error" la decisión de apartar el material por el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo ya que la normativa que debía cumplir no era la misma que la que se demandaba en China.

Uso hospitalario

Por otro lado, en relación al uso que podían ejercer estas mascarillas en Baleares, Molina ha defendido que las mascarillas KN95 se destinaban en un principio a uso hospitalario. No obstante, también ha reconocido, a título personal, que durante la explosión de contagios en plena pandemia también se podrían destinar a otro tipo de usos como el domiciliario.