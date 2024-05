El independentismo critica las citaciones por el caso Tsunami días antes de que se apruebe la amnistía

El juez Manuel García Castellón que indaga en el caso de Tsunami Democràtic ha citado a los investigados a declarar este miércoles a los siete imputados acusados de un delito de terrorismo en el marco de las protestas por la sentencia del 1 de octubre, pero de los siete imputados, solo comparecerá una: la dirigente de ERC, Marta Molina, que lo hará por videoconferencia desde Barcelona.

Las defensas del resto de acusados ha aplazado esta primera declaración alegando diferentes motivos, como por ejemplo, que otros de sus clientes tenían juicios programados. Entre ellos, la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la mano derecha del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; y el empresario Oriol Soler.

Cuatro años de instrucción

La fecha de la citación llega una semana antes de que se apruebe la ley de amnistía, algo que desde el independentismo aseguran que no es "una casualidad". Este martes, dirigentes de los partidos y entidades soberanistas han denunciado públicamente en un manifiesto que la reactivación de esta causa se haya hecho en el marco de la tramitación de la amnistía, tras cuatro años de instrucción del caso.

El delito por el que se acusa a los imputados, el de terrorismo, está por ver si encaja, a ojos de los jueces, en esta medida de gracia que se aprobará de forma definitiva el 30 de mayo en el Congreso porque hay voces que temen que mañana el juez pueda decretar prisión provisional para Molina. En ese sentido, ella misma ha afirmado que es consciente de que esta puede ser una posibilidad: "Yo lo asumo, pero el Estado deberá asumir las consecuencias de volver a tener presos políticos en prisión".

El manifiesto, firmado por decenas de personas y entidades, declara que la acusación de terrorismo "es absolutamente infundada y solo busca reprimir a las personas comprometidas con la independencia y el ejercicio de los derechos fundamentales", y remarca que el "derecho legítimo de protesta" no puede ser reprimido, por "la justicia del Estado español".

A la lectura del texto han acudido líderes de la primera línea política como los presidentes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Laura Borràs; y la candidata a la presidencia de la Generalitat por la CUP, Laia Estrada, entre otros muchos rostros conocidos de las formaciones independentistas.

¿Quién es Marta Molina?

Molina es militante de ERC desde sus juventudes y actualmente ostenta el cargo de Secretaria General de Movimientos Sociales de ERC, además de encabezar el Gabinete de Educación. Su implicación en el Tsunami, según el juez, fue directiva y organizativa, y se la acusa del supuesto delito de terrorismo por ser presuntamente responsable de liderar acciones como el intento de bloqueo del aeropuerto de Madrid o los cortes de la AP-7.

Después de la exposición del texto conjunto, Molina ha declarado que está en esta situación "por una decisión política", y que ella decidió no marcharse al extranjero: "Es necesario que haya gente que mire a los ojos de los que saben que la causa no es terrorista ni violenta". Así, rodeada de más de un centenar de personas, ha espetado que la ley de amnistía es "un triunfo del independentismo" y ha añadido que es consciente de que ahora "quieren que esta causa no entre en esta ley", pero confía en la política para evitarlo. Molina comparecerá este miércoles por la mañana en la Ciutat de la Justícia.