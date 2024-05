La UCO acusa a Koldo de usar una "identidad falsa" para amañar el contrato de ADIF bajo sospecha

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto que Koldo García Izaguirre, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se valió de un número telefónico a nombre de un desconocido para realizar gestiones que presuntamente pretendían favorecer a un empresario amigo, que aspiraba a un contrato del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): "El teléfono utilizado por Koldo en esta conversación [...] se encuentra titulado por un tercero cuya filiación sería ficticia, lo que se considera una línea de comunicación de seguridad", especifica un informe de la Policía Judicial de 14 de mayo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario.

En el escrito policial, mediante el cual los guardias reclaman nuevas diligencias al instructor del caso, Ismael Moreno, se destaca que el exasesor de Ábalos reclamó en una conversación con el empresario Antonio ‘Toño’ Fernández Menéndez, apoderado de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) y que trabajó como asesor en la Delegación del Gobierno en Sevilla, que no le enviaran "nada a su teléfono mediante WhatsApp, instándole a su interlocutor a hablar como lo sabemos hacer".

El informe evidencia que los agentes tratan de determinar si el actual presidente de ADIF, Ángel Contreras, accedió a ayudar a Koldo García Izaguirre con la intención de favorecer a la mencionada mercantil Obras Públicas y Regadíos, entre cuyos administradores mancomunados se encuentra Daniel Fernández Menéndez, hermano de 'Toño' Fernández Menéndez. Estos empresarios, según las grabaciones, pretendían amañar una obra pública dependiente de ADIF en Monforte de Lemos (Lugo). Y para conseguir su objetivo, el exasesor de Ábalos, siempre según el oficio policial, llegó incluso a concertar una cita el 21 de febrero con Ángel Contreras, que fue abortada al precipitarse un día antes, el 20 de febrero, la detención de Koldo.

Los últimos oficios aportados al juzgado, -el mencionado de 14 de mayo y un segundo de 16 de mayo-, también apuntan a que Koldo García Izaguirre usaba diferentes móviles para llevar sus asuntos. En una llamada, que fue interceptada por los agentes de la Guardia Civil, García Izaguirre comunica a 'Toño' Fernández Menéndez su intención de darle un nuevo número de teléfono, al que debía entregarle una información: "Ofreciendo de esta forma una vía alternativa para que le comuniquen los detalles de este asunto que versaría sobre la adjudicación pública de un contrato de emergencia a Obras Públicas y Regadíos (OPR)", destaca el informe remitido al juez Moreno el pasado 14 de mayo.

En este sentido, los agentes constataron que el exasesor de Ábalos instó a Daniel Fernández Menéndez, a quien estaría tratando de ayudar en relación con una obra pública en Monforte de Lemos (Lugo), a mantener una llamada telefónica "mediante otro terminal móvil y a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp". Así, en otra conversación, esta del 16 de febrero --cuatro días antes de las detenciones--, el exasesor de Transportes instruye a Daniel Fernández Menéndez, de cómo tenía que hablar con él. "Ahora te voy a contestar, no te asustes con lo que te voy a contestar ¿vale?", le dice Koldo, aludiendo a un mensaje de WhatsApp, para añadir: "Luego te llamaré con un...No pongas por WhatsApp nada de esto te llamo va. Me dices llámame y te llamo por otro móvil, mis historias ¿vale? son gillpolleces pero me siento más tranquilo".

Como su interlocutor parece no enterarse, Koldo le insiste: "Que te digo que ahora te voy a llamar, voy a contestar, la contestación que te voy hacer te la pases por el arco el triunfo ¿vale? que luego te llamo con otro móvil por WhatsApp y ahí me envías lo de eso". De esta forma, concluye el documento policial, "se puede observar como Koldo intensificó el uso de medidas de seguridad en sus comunicaciones", y que lo hizo tras ser alertado por el empresario cartagenero Rogelio Pujalte de que estaba siendo investigado.

En los registros, los agentes encuentran lo que parecen que son los mensajes asociados a esta conversación, relacionados con la adjudicación bajo sospecha. Uno de ellos aparece eliminado, y minutos más tarde aparece el segundo: "En nuestra obra se ha caído un Talud y van a sacar una emergencia. La obra es para la Ute con ASCH pero las emergencias se adjudican a una sola empresa y prefiero que sea a OPR que a ellos aunque luego la haga la Ute. Te cuento con detalle. Es en Monforte y es convencional "(sic).

Por otro lado la UCO ha solicitado autorización al juez Moreno para clonar y estudiar la información contenida en un nuevo teléfono móvil descubierto al comisionista de la trama Víctor de Aldama, que fue hallado en uno de los vehículos del empresario, y que hasta el momento había permanecido oculto para los investigadores.

El terminal móvil, según la información que obra en el sumario y a la que ha tenido acceso este diario, fue encontrado en el interior de un Volkswagen Golf tras la retirada del vehículo en un taller del municipio madrileño de Mejorada del Campo, y que la UCO de la Guardia Civil vincula con el empresario. Por el momento, se procede al volcado de la información contenida en el dispositivo.

En otro sentido y teniendo en cuenta el volumen de dispositivos informáticos aún pendientes de analizar --más de 170 según los agentes--, se informa al juez de que está previsto "el apoyo técnico de Europol para la prestación de medios técnicos que permitan agilizar las tareas de acceso" que sean autorizadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Según detalla el oficio de la Guardia Civil, que tiene fecha del pasado 14 de mayo, se pretende localizar en el nuevo teléfono de Aldama "documentos, archivos electrónicos, programas informáticos, fotografías, vídeos, agendas, correspondencia, electrónica, conversaciones y comunicaciones, y cualquier otro análogo que pudiera tener relación con los hechos investigados".

Se añade que, en el caso de localizarse un "repositorio telemático de datos durante el análisis, de los efectos informáticos anteriores", se otorgue permiso para la visualización de estos registros "siempre que dichos datos sean lícitamente accesibles por medio del sistema inicial o estén disponibles para éste, permitiendo, además, el aseguramiento de criptoactivos en su caso".