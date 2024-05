Pablo Iglesias acusa a Pedro Sánchez de ser "un cobarde que legitima a los mafiosos"

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien lleva cuatro años alejado de la primera línea política, ha entrado este miércoles en campaña electoral europea en Catalunya para movilizar al electorado catalán y lanzar varios dardos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un acto en Barcelona, Iglesias ha defendido el papel de su partido durante el 'procés', destacando que se solidarizó con los que fueron presos por el 1-O, pero también con el Gobierno cuando el ministro de exteriores de Israel les llamó antisemitas por el reconocimiento del Estado de Palestina.

Iglesias ha querido enumerar estos ejemplos para criticar a Sánchez su "silencio" esta semana durante la celebración del juicio contra el acosador. "No vale denunciar 'lawfare' cuando afecta a tu mujer y callar cuando un exvicepresidente y una exministra de tu Gobierno [Irene Montero] tiene un juicio contra su acosador", ha deslizado el exdirigente, quien ha reprochado a Sánchez "que no impidiera este juicio con la acción policía" y que recientemente no escribiera "ni un tuit" de apoyo.

En ese punto, Iglesias ha denunciado que, a su parecer, lo que ocurre con la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, es 'lawfare'. "Claro que hay 'lawfare'", ha exclamado. Sin embargo, ha pedido al presidente que "diga toda la verdad" y que no "calle": "La presión sobre su mujer tiene nombres y apellidos", ha apuntado, insinuando que no lo revela porque "es un cobarde que legitima a los mafiosos".

Las guerras

Podemos fue una de las primeras voces en pedir el cese de envíos de armas a Ucrania y ha pedido reiteradamente romper las relaciones con Israel. Y este está siendo su principal 'leitmotiv' para la campaña electoral de los comicios europeos del 9 de junio, marcados por los dos frentes de guerra abiertos en Gaza y en Ucrania: abogar por la "racionalidad que nos hace humanos" y postularse como el partido "valiente", que "luchará por la paz en Europa".

Con estas palabras ha defendido a su partido Conchi Abellán, coordinadora de Podem y candidata 12 a las europeas, quien ha pedido al presidente del Gobierno que vaya más allá del reconocimiento derl Estado de Palestina: "Cada bala que se envía a Israel, cada día sin romper relaciones con el estado genocida, cada día que pasa sin que Netanyahu sea juzgado por crímenes de guerra y genocidio, retrasa más la paz", ha exclamado Abellán.

Iglesias se ha cuestionado incluso de qué sirve un reconocimiento sin la ruptura de las relaciones: "¿Va a tener [Palestina] más comunicaciones? ¿Una policía no financiada por Israel? ¿Un control sobre su economía...? No", ha espetado.

Voto para la paz

Al acto también ha acudido Julio Rodríguez, exjefe de gabinete de Iglesias y candidato número ocho a lista de las europeas, quien ha pedido el voto el próximo 9 junio para "evitar" que "Europa se convierta en un proyecto de guerra".

Iglesias ha concluido el mitin pidiendo a los votantes que confíen en el partido liderado por la exministra de Igualdad, Irene Montero, y se ha dirigido en especial a los catalanes: "Hace diez años, cuando entramos a Europa apoyamos el uso del catalán en el Parlamento [europeo]", ha señalado. "Dijimos la verdad cuando no era cómodo decirlo", y ha puesto de ejemplo, entre otras cosas, su apoyo "al derecho a decidir" con el referéndum.