Un letrado del Constitucional filtró información a Hacienda en época de Montoro: "No revelemos la fuente"

Una cadena de correos electrónicos de altos cargos del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria revela que un letrado del Tribunal Constitucional filtró información al Ministerio de Cristóbal Montoro. Esta es la conclusión que se desprende de los emails que han podido ser consultados por este diario, de 15 de marzo de 2018, que tiene en su poder el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que analiza en secreto las presuntas irregularidades que podrían haber cometido los directivos del bufete creado por Cristóbal Montoro en 2006, Equipo Económico, del que aseguró haberse desvinculado en 2008.

En concreto, el aludido letrado del Constitucional envía el 15 de marco de 2018 un mensaje al subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, en el que adjunta el "escrito de demanda RI LCSP.pdf.html". Y en el cuerpo del mensaje, explica el motivo del email: "Hola Óscar. El texto no es público, solo se notifica a las partes, pero antes o después os lo enviará la Abogacía del Estado (que ya lo tiene o lo tendrá en breve) para que informéis sobre la contestación a dar, así que te lo adelanto. Un abrazo".

Tan solo un día antes, el Pleno del Tribunal Constitucional había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos del Congreso de los Diputados contra varios preceptos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por las que se transponía dos directivas europeas.

No revelar la fuente

En la cadena de mensajes de 15 de marco de 2018, el subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, reenvía el documento a varios inspectores de Hacienda, a los que comunica el contenido del mismo: "Este es el recurso de inconstitucionalidad presentado por Podemos contra la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en lo referente a la Prestación Patrimonial Pública No Tributaria (PPPNT). Me han pedido que no revelemos la fuente. Óscar", dice el email, que ha podido ser consultado por El Periódico de España, del mismo grupo editorial.

Recreación de un correo electrónico del sumario de Tarragona. / NACHO GARCÍA

Y en otro de los mensajes de la cadena el letrado del Constitucional define de nuevo el asunto de la comunicación con la cúpula de Hacienda: "En todo caso, sobra decir que es mejor omitir la fuente, un abrazo". Y después, el mismo funcionario se vuelve a dirigir a Del Amo, que reenvía el correo a varios inspectores de Hacienda, a los que les especifica: "Me decís qué posibilidades le veis cuando lo leáis. Gracias".

Tal y como adelantó este periódico entre los correos que investiga el juez Rus Vela figura uno enviado por el jefe de gabinete de Cristóbal Montoro en Hacienda, Felipe Martínez Rico, el 10 de febrero de 2015 al "ministro" en el que incluía información fiscal del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. El correo dice textualmente: "Ministro, para tu información. Te he marcado en amarillo lo relevante. He pedido información adicional para aclarar. De momento, van a elaborar una ficha, y te la mandamos antes de dar traslado a MEYSS [Ministerio de Empleo y Seguridad Social]". Monedero ha anunciado su intención de personarse en la causa.