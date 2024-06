Críticas a Irene Montero por exaltar los colegios concertados donde estudió en su vídeo de campaña

El último vídeo de campaña de Podemos sobre Irene Montero ha generado polémica en un sector de la izquierda, que critica la exaltación que el partido hace de los centros educativos en los que estudió la exministra y candidata a las elecciones europeas, por tratarse de dos colegios concertados, y no públicos.

Este miércoles, el partido morado lanzó un vídeo donde repasaba la trayectoria de la dirigente y subrayaba su pertenencia a la "clase trabajadora", reivindicando su pasado como cajera de supermercado y tratando de acercar al público su lado más humano, con imágenes de su infancia y de sus padres, además de pararse detenidamente a describir y elogiar los dos colegios donde estudió. "Irene siempre dice que ella es como es por venir de una familia trabajadora y por los colegios en los que estudió", se puede escuchar en el vídeo.

El clip hace referencia a su primer colegio, el Siglo XXI de Moratalaz, de Madrid, obviando el concierto económico y ensalzando sus cualidades. "Lo montó una cooperativa de madres y padres que apostaban por la educación por proyectos, una manera de enseñar que fomenta que los niños aprendan a investigar", describe. Después pasa al centro donde estudió secundaria, propiedad de la Fundación Hogar del Empleado, al que destacan como "organización independiente, sin ánimo de lucro" y del que elogian sus valores: "Promueve, a través de la educación, la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental".

Distintas críticas

Las críticas han arreciado a distintos niveles, comenzando por las redes sociales. Desde que se publicó el vídeo se han multiplicado los mensajes de perfiles de izquierda que censuran el elogio de Podemos y Montero a las virtudes de la educación concertada. En su mayoría, han sido usuarios anónimos los que han cargado contra esta circunstancia. "Pero, ¿y el momento promo de escuela concertada del vídeo de Irene Montero? ¿Estamos locos?", se preguntaba una usuaria.

"Sueño con poder votar al menos una vez en mi vida a alguien que de verdad crea en la educación pública, me conformo con eso", consideraba otra. "Me llama la atención que en un vídeo en el que te diriges a un electorado muy de izquierdas saques pecho de que estudiaste en la concertada. Lo mismo ni ve la incongruencia", apuntaba otro usuario.

"Manual de libro de como hacer apología de la educación privada sin que lo parezca. La de eufemismo que han usado para evitar la palabra privado. No le exijo a Irene que haya ido a la escuela pública, pero al menos que no esconda la verdad", se puede leer en otro mensaje.

Dirigentes de izquierda

Este debate también ha generado cierto revuelo en el sector de la educación pública. Izaskun Aroca, miembro de Menos Lectivas, una red de asambleas de centros públicos, publicaba este jueves un artículo en El Salto censurando el relato de la candidata de Podemos. "Irene Montero solo ha necesitado 30 segundos para hacer que se tambalee el voto de muchas personas que apoyamos unos servicios públicos y de calidad, cada vez más cercados y asfixiados. Recortar lo público para favorecer lo que a Irene “la ha hecho mejor persona”, la escuela concertada. No entro en su historia personal, sino en el desatino de una campaña", argumentaba.

Irene Montero solo ha necesitado 30 segundos para hacer que se tambalee el voto de muchas personas que apoyamos unos servicios públicos

Pero también ha habido consideraciones por parte de algunas figuras destacadas en la izquierda. Es el caso del filósofo César Rendueles, próximo a Sumar e integrante de su grupo promotor, que ha señalado el vídeo como la "constatación" de que "hemos perdido la batalla de la educación pública".

"Al margen de cualquier valoración me ha impresionado el diagnóstico implícito", comenzaba, en una serie de mensajes en Twitter. "El equipo de comunicación de un partido con una fuerte identidad izquierdista considera que elogiar la educación concertada no les penaliza electoralmente. El problema es que seguramente tienen razón".

También el exdirigente de Podemos Ramón Espinar se ha pronunciado sobre la polémica abierta en la izquierda. En un mensaje en redes, el exdirigente había admitido haber estudiado en el mismo colegio que Irene Montero, pero se mostraba crítico con el sistema concertado: "Cuando tocó elegir cole para mis hijos, fuimos a la pública que es la que garantiza que sean iguales a todos los demás".

En otro mensaje, arreciaba sus críticas: "La educación concertada no cumple una función social. No aporta calidad ni más libertad. El papel de la concertada es garantizar a padres y madres que aspiran a mejorar socialmente que sus hijos no comparten aula con los de familias pobres y/o migrantes. Puro darwinismo social".