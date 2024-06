Felipe VI reivindica su "ejemplaridad" como Rey pese al "coste personal" con Juan Carlos I y Cristina

Felipe VI cumplió este miércoles 10 años en el trono de España y lo celebró con una larga jornada de actos en el Palacio Real y alrededores que combinaron institucionalidad, cultura y participación de la sociedad civil. El jefe del Estado decidió directamente de su puño y letra el lema para este X aniversario: "Servicio, compromiso y deber". Considera que estas tres palabras representan su papel durante estos años como primera institución del Estado y así lo dejó claro en el discurso que pronunció y en el que renovó su compromiso con los españoles para actuar siempre "de manera íntegra y ejemplar" .

"A la Constitución y a sus valores me he ceñido, y me ceñiré siempre", afirma días después de sancionar la ley de amnistía

Felipe VI asumió la máxima representación de la monarquía española después de un lustro de inestabilidad por el escándalo de corrupción que afectó a su hermana Cristina, casada entonces con Iñaki Urdangarin, y episodios polémicos protagonizados por Juan Carlos I. Ahora, diez años después, cree que ha sido "coherente con los compromisos asumidos" en 2014, aunque eso le suponga "incluso" asumir un "coste personal", en referencia a la ruptura con su padre, Juan Carlos I, y con su hermana Cristina. El rey emérito vive en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde agosto de 2020 --una decisión pactada entre el afectado, la Zarzuela y el Gobierno-- y con Cristina apenas mantiene contacto. En su alocución, el jefe del Estado no tuvo ninguna palabra de recuerdo para su padre y sí varias para su Heredera, Leonor. Su madre, la reina Sofía, una vez más, sufrió el daño colateral de la ausencia de su marido y no participó en los festejos.

El marco de la Constitución

"Coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la Corona y el ejercicio de las funciones que la Constitución le encomienda a la jefatura del Estado", dijo. "A la Constitución y a sus valores me he ceñido, y me ceñiré siempre, en el cumplimiento de mis responsabilidades", continuó justo días después de que la ultraderecha le afeara que no se hubiera negado a sancionar la ley de amnistía del 'procés', algo que no habría tenido ningún impacto real en la norma. La única facultad de veto la tiene reservada el Tribunal Constitucional y la intervención del Monarca tiene solo carácter simbólico.

El Rey, Letizia, la Princesa y la infanta Sofía llegaron a las 11.20 a la Plaza de la Armería. Los cuatro subieron al Salón del Trono y salieron al balcón para presenciar el relevo solemne de la Guardia Real y unidades de los tres ejércitos y la Guardia Civil.

¿Por qué Feijóo no fue a la comida?

Al acabar pasaron a la Saleta de Gasparini, donde la familia real saludó a las autoridades e invitados. Para celebrar estos 10 años, la Casa del Rey decidió premiar a una persona que ha hecho algo relevante en su vida de cada autonomía, más Ceuta y Melilla. Todas ellas asistieron al almuerzo oficial, donde también estuvieron representados los órganos constitucionales (Gobierno, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial), los poderes del Estado (legislativo, judicial y ejecutivo) y los 'ex' que han ocupado esos puestos estos últimos 10 años.

Leonor y Sofía, junto con la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, durante un encuentro con jóvenes en la Galería de las Colecciones Reales. / ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

Ante la extrañeza reflejada en algunos medios de comunicación, fuentes de la Zarzuela aclararon el motivo de por qué no fue invitado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Explicaron que sí acudió Mariano Rajoy por haber sido presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, pero no Feijóo, porque es el jefe de la oposición, una figura no regulada a nivel nacional y que no representa a ningún órgano constitucional ni a ninguno de los tres poderes.

Begoña Gómez y Baltasar Garzón

Para que fuera "más familiar", los Reyes sugirieron que todos los invitados acudieran al almuerzo con sus parejas. Así, Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, fue con su esposa, Begoña Gómez, y la exfiscal general del Estado Dolores Delgado, con su marido, Baltasar Garzón.

En la comida se registró el momento más emotivo de la jornada: Leonor y Sofía dieron una sorpresa a su padre y tomaron la palabra para pedir un brindis para él y también para su madre, Letizia, por haberles enseñado "el valor de la Corona", "su utilidad" para la sociedad y el "propósito de servir a todos". La cara del Monarca, llena de emoción y orgullo, dejó claro que no sabía nada de lo que le tenían preparado.

El museo, con María Dueñas

A media tarde, Leonor y Sofía se fueron a visitar la Galería de las Colecciones reales con los premiados de estos diez años de '¿Qué es un Rey para ti?'. A ellos se sumó la escritora María Dueñas. Ya sobre las nueve, la unidad de música de la Guardia Real, en los alrededores del Palacio, tocó versiones de canciones de estos diez años y el violinista libanés Ara Malikian interpretó una obra compuesta para la ocasión.

Cerca de las once, se proyectó un espectáculo de luz y color de cuatro minutos sobre la fachada del Palacio, para cerrar la celebración de estos diez años, al que asistieron los Reyes y sus hijas.