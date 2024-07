IU pide a Sumar "participación directa" en las decisiones y afea la "escenificación" de la mesa de partidos

Izquierda Unida rebaja las expectativas generadas en torno a la mesa de partidos anunciada por Sumar tras el fracaso electoral de las europeas y advierte de que "no es el momento de escenificar, sino de trabajar". La principal organización estatal de la coalición ha insistido en reequilibrar las fuerzas dentro del espacio y ha pedido a Sumar un método donde las distintas formaciones "participen de manera directa" en las decisiones que hasta ahora recaían sobre Yolanda Díaz, que dio un paso atrás en la alianza de izquierdas para centrarse en su labor en el Gobierno.

"Se deben celebrar reuniones de manera normalizada entre todas las organizaciones", advertía la portavoz de IU, Amanda Meyer, en rueda de prensa este lunes. "Nos da igual el formato"; insistía, quitando importancia a la cumbre donde Sumar puso grandes esperanzas para superar la crisis interna derivada de los malos resultados y la dimisión orgánica de su líder. Unas expectativas que pasaban por reunir a los líderes de las principales organizaciones y que se han ido desinflando en los últimos días, después de que Mónica García y Ada Colau, líderes de Más Madrid y Comunes, hayan evitado confirmar su asistencia a la cumbre.

Izquierda Unida es el principal actor a nivel estatal de la coalición de izquierdas y se demuestra como mayor interesado en reajustar los equilibrios tras el paso atrás de Díaz, después de reclamarle a Sumar ser "un actor más", una petición que fue después aceptada. En este sentido, Meyer ha aprovechado este lunes para defender que este encuentro debe celebrarse "cuanto antes"; y avanzar que ha habido contactos con el resto de partidos donde se ha abordado la nueva forma de relación, bastada en un modelo de toma de decisiones "democrático, transversal y horizontal donde todos los miembros se sientan partícipes".

"Debemos crear una mecánica, un procedimiento, en el que las organizaciones participen de manera directa", ha reseñado la dirigente de IU, que ha precisado que "no viene al caso pensar ni en fotos ni escenificación". "No es momento de escenificar sino de trabajar". "Lo importante es que las organizaciones que estamos coaligadas en Sumar nos sentemos, trabajemos y diseñemos un plan de trabajo y garanticemos que las decisiones, ahora sí, se toman de manera democrática y compartida".

IU se desvincula de la reforma judicial

Izquierda Unida también ha aprovechado este lunes para desvincularse de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial pactada entre PSOE y PP, de la que no ha querido avanzar su voto en el Congreso a la toma en consideración. Un voto que resulta irrelevante en términos aritméticos, puesto que la mayoría está asegurada con los dos grandes partidos, pero que supondría una fractura entre los dos socios del Gobierno de coalición. En Sumar estudian estos días cómo marcar perfil frente al PSOE y valoran estos días la presentación de una enmienda para rebajar las mayorías del CGPJ, tal como avanzó este medio, aunque la decisión está aún por tomar.

"En IU estamos satisfechos con que se haya desbloqueado el CGPJ que llevaba cinco años secuestrado", ha defendido la coportavoz de IU, que ha abundado en que "acabar con el alzamiento constitucional de la derecha de la judicatura es una buena noticia", pero ha añadido que "no nos sentimos vinculados a un acuerdo del que no hemos formado parte". Un "acuerdo bipartidista" en el que no aseguran su apoyo: "Vamos a estar atentos al contenido para tomar las decisiones que creamos convenientes."