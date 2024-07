La JEC no reconoce a Toni Comín como eurodiputado al no haber prometido la Constitución

"Don Antoni Comín Oliveres", ha pronunciado el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, en el acto de promesa de la Constitución por parte de los eurodiputados electos. Nadie ha respondido. El candidato de Junts, sobre el que pesa una orden de detención, lleva fuera de España desde 2017. Galindo ha repetido su nombre, con el mismo resultado. "Conste, pues, en el acta que no ha comparecido", ha sentenciado el presidente de la Junta Electoral Central (JEC), Miguel Colmenero. Y, sin promesa de la Constitución, el árbitro electoral no ha incluido a Comín en el listado de diputados reconocidos por España que enviará al Parlamento Europeo.

Cinco años después, se repite la misma situación. Comín, exconseller de Salud en el Govern de Carles Puigdemont, no ha acudido al acto de promesa de la Constitución al tener una orden de detención pendiente. Galindo ha leído el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que establece la obligatoriedad de jurar o prometer la Carta Manga en los cinco días posteriores a la proclamación de los resultados, algo que tuvo lugar el pasado jueves.

"Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento", reza el artículo. No obstante, la candidata de ERC, Diana Riba, ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció en 2019 que no era necesario este requisito para poder acceder al acta de eurodiputado.

El presidente de la JEC ha admitido la validez de esa sentencia, pero ha matizado que pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo reconocen "la vigencia" del artículo 224 de la LOREG. "Nosotros, por lo tanto, vamos a aplicar la ley vigente en España en este momento, sin perjuicio de lo que pueda decidir el TJUE en el recurso que tiene pendiente de resolución sobre una cuestión que podría afectar a esta cuestión", ha apuntado Colmenero.

Así, en una comunicación posterior, la JEC explica que a Comín "no se le ha expedido la correspondiente credencial por no haber cumplido el requisito de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución". "En virtud de ello procede declarar temporalmente vacante el escaño del Sr. Comín i Oliveres, hasta que se produzca el acto de acatamiento a la Constitución, así como la suspensión de sus prerrogativas en los términos anteriormente indicados", recalcan, esgrimiendo dos sentencias del TS.

Los precedentes

El camino más fácil para Comín era que el Tribunal Supremo aplicase la ley de amnistía a su caso, levantando la orden de detención y permitiendo que regresara a España sin riesgo de ser apresado para poder prometer la Constitución. No obstante, el TS ha tomado la decisión este lunes de no aplicar la medida de gracia a la malversación, delito por el cual está perseguido el candidato de Junts.

No obstante, durante la pasada legislatura, Puigdemont, Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Jordi Solé pudieron ejercer con bastante normalidad su cargo como eurodiputados, pese a que la JEC nunca les reconoció tal condición. El primer paso fue la decisión del expresidente del Parlamento Europeo David Sassoli de concederles el acta tras la sentencia del TJUE de 2019. Además, el abogado general de la Unión Europea Maciej Szpunar también ha dado la razón a Puigdemont en su recurso ante el TJUE.

Alvise y las amenazas

En este acto en el Congreso han prometido o jurado la Constitución 59 eurodiputados, la gran mayoría de manera escueta y sin las habituales coletillas que se ven en el hemiciclo de la Cámara Baja al comienzo de cada legislatura. Además de Comín, la única que no ha asistido es la socialista Alicia Homs Ginel, sustituta de Teresa Ribera que ha rechazó el escaño, porque está embarazada y ha pedido prestar juramento en otra sede.

La atención estaba puesta en Alvise Pérez, líder de la formación de extrema derecha Se Acabó la Fiesta. Tras jurar la Constitución, ha amenazado con publicar audios y documentos que demostrarían la corrupción de jueces, magistrados, periodistas y políticos. No obstante, no lo hará hasta que no adquiera la condición plena de eurodiputado, momento en el que gozará de inmunidad.