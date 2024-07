Sumar rectifica y renuncia a la mesa de partidos tras el fracaso de convocatoria

La mesa de partidos que Sumar proclamó para pasar página al fiasco electoral y el paso atrás de Yolanda Díaz no se celebrará. No, al menos de manera inminente ni en los términos inicialmente previstos. Si la formación había defendido que la cumbre sería antes de las vacaciones de verano, y reuniría a los máximos líderes de las formaciones, ahora el plan queda en suspenso indefinido. El esperado encuentro, con el que aspiraban a una fotografía de unidad en la izquierda, queda diluido ahora en "contactos" con otras fuerzas: "No hay un día en el calendario". El cambio se produce tras el fracaso de convocatoria, tras el rechazo Compromís, CHA y Mès per Mallorca a partiricpar y la falta de confirmación de Mónica García y Ada Colau al encuentro.

La dimisión orgánica de Díaz y los malos resultados de las europeas llevaron a IU y Más Madrid a reclamar una mesa de partidos que rápidamente aceptó Sumar, que otorgó a este encuentro máxima prioridad política. La idea era activar la mesa de partidos de forma inminente, para que se hubiera celebrado la semana pasada con los líderes de los partidos aliados. Pero la dificultad para cuadrar las agendas y el portazo de otras formaciones llevó a posponerla a esta misma semana. Ahora Sumar renuncia a su plan inicial y asume que no habrá una cita de líderes de manera inmiennte, después de que sólo confirmara su asistencia Antonio Maíllo, coordinador federal de IU.

"NO HAY DÍA EN EL CALENDARIO"

"Los contactos se están produciendo a todos los niveles, pero es un proceso que no es rápido, no tiene un día marcado en el calendario", ha señalado en rueda de prensa este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que ha quitado hierro a esa mesa de partidos, en la que Sumar había puesto grandes esperanzas tras pedir que asistieran "los primeros espadas" de las formaciones aliadas.

Dos semanas después, el también ministro de Cultura ha diluido el encuentro, reduciéndolo en todo caso a la categoría de reunión y advirtiendo de que, de celebrarse, no será de manera inminente. "Hay contactos, esas reuniones se van a producir, pero ninguna prisa". "Lo vamos a hacer de forma tranquila y rigurosa", ha insistido.

Preguntado por el afán de IU de diseñar un nuevo modelo en la toma de decisiones, Urtasun ha admitido que tras "el mal resultado" de las europeas, "todo el mundo hace reflexiones y es lógico que el debate se haga", pero ha señalado que sólo se informará del mismo una vez que se llegue a alguna conclusión: "El ritmo de trabajo es tranquilo, pausado, cuando sepamos cosas más concretas, os las haremos saber".

"Obstáculos" a la amnistía

Sobre el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que no considera amnistiable la amnistía, el ministro de Cultura ha advertido de que en Sumar "sabíamos que la amnistía iba a encontrar obstáculos, lo que defendemos es que hay que respetar la voluntad del legislador".

En este sentido, ha confiado en qeu se aplique "en los términos en que se aprobó", y ha pedido que se aplique el "criterio de Abogacía del Estado y Fiscalía en favor de la aplciacion". "Lo que esperamos es que se respete la voluntad del legislador y que se respete en su totalidad".