Las claves de la negociación para el reparto de menores extranjeros: ¿Qué dicen los partidos y las autonomías?

A las puertas de unos meses que pueden resultar especialmente complicados con la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a las costas de Canarias, el Gobierno celebrará este miércoles una conferencia sectorial con los consejeros de todas las autonomías para dar el impulso final a las negociaciones sobre el reparto de menores entre todos los territorios. A continuación, todas las claves para entender qué propone cada partido y cómo podría resolverse esta crisis:

El origen

El flujo de migrantes que llegan a las costas canarias no cesa y en los últimos años han sido necesarios varios acuerdos para repartirlos entre las distintas comunidades autónomas, dada la saturación de Canarias. Actualmente, en el archipiélago hay más de 6.000 menores extranjeros a cargo del Gobierno insular, algo que el presidente Fernando Clavijo ha sostenido que es inasumible. Este mismo lunes, Canarias ha tenido que montar la primera carpa para atenderlos en los muelles. Clavijo, de Coalición Canaria y que gobierna en coalición con el PP, lleva meses reclamando una solución.

La propuesta del Gobierno

A finales del año pasado, el Gobierno ya anunció su intención de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, el referido a los menores extranjeros no acompañados. En marzo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llegó a un acuerdo con Clavijo al respecto. La propuesta del Ejecutivo pasa por reformar ese artículo para obligar a las comunidades autónomas a acoger a un número determinado de menores, según una serie de criterios, cuando un territorio de acogida supere el 150% de su capacidad.

Búsqueda de apoyos

El Gobierno siempre ha señalado que una reforma de este calado necesita del máximo de apoyos posibles. Así, han puesto siempre la vista en el PP. Sobre todo, porque los populares gobiernan 12 de las 17 autonomías que tendrán que acoger a esos menores. Además, para reformar la Ley de Extranjería se necesita una mayoría absoluta, ya que tiene carácter orgánico, por lo que Clavijo y Torres, mantuvieron en las pasadas semanas encuentros con todas las formaciones para recabar sus apoyos.

La posición del PP

Los populares nunca han querido ser claros sobre su posición. Fuentes de la dirección nacional apuntaban la pasada semana que no se había dado orden alguna a sus comunidades sobre cómo abordar esta cuestión. No obstante, desde la cúpula del partido aseguran que sus autonomías aceptarán el reparto puntual de los menores migrantes que hay ahora en Canarias, pero que a nivel nacional rechazarán realizar una modificación de la Ley de Extranjería. Primero, porque consideran que dará carta blanca al Ejecutivo central y, segundo, porque no va acompañada de una memoria económica que asegure una mayor financiación.

¿Y el resto de socios?

Sin el apoyo del PP, el Gobierno necesitaría de todos sus socios para reformar la Ley de Extranjería. Podemos y EH Bildu aseguraron su apoyo a esta modificación, el PNV se mostró favorable, aunque de manera más tibia, y el problema surgió con ERC y Junts. La portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, dijo que se opondrán si no se exime a Catalunya de ese reparto, ya que consideran que es una "imposición" por parte del Gobierno. Después, el Govern de la Generalitat, aun en manos de ERC, mostró su rechazo a la reforma de la ley si no se reconoce la singularidad de Catalunya.

El siguiente paso

Así, el Gobierno llegará el próximo miércoles a la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia sin tener los apoyos necesarios para reformar la Ley de Extranjería. En esta reunión, que se celebrará en Tenerife y estará presidida por la ministra Sira Rego, se deberá acordar el reparto de menores y se abordará también la reforma de la Ley de Extranjería.