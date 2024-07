La Guardia Civil rechaza en un segundo informe irregularidades en las adjudicaciones a Barrabés, el empresario recomendado por Begoña Gómez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye en un segundo informe remitido al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que las adjudicaciones realizadas por diferentes administraciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés --al que Gómez recomendó desde su cátedra en la Universidad Complutense-- se realizaron "aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

Así lo apunta el fiscal del caso, José Manuel San Baldomero, en un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, en el que alude a lo señalado por la Guardia Civil en un informe con fecha del pasado 2 de julio sobre los contratos del empresario remitidos por la Intervención General del Estado.

En dicho atestado policial, en el apartado recapitulaciones, se señala expresamente que “en líneas generales, con base en la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación adjudicación, formalización y ejecución de los contratos-algunos de ellos vigentes actualmente-, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

Como consecuencia de este análisis y con base en otras consideraciones, el fiscal recurre contra las últimas diligencias acordadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Pide además que se excluya de la investigación lo relativo a las relaciones de Gómez con el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en relación con supuestas gestiones para acelerar el rescate de Air Europa, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

De la afirmación de la UCO la Fiscalía concluye que "de nuevo", no hay "ya indicios delictivos, ni siquiera irregularidades o anormalidades detectadas de índole administrativo", sino tampoco rastro de una actuación de Begoña Gómez en relación con cartas, recomendaciones, presiones o interés" relacionadas con los contratos de Barrabés analizados por la Intervención General del Estado. Este segundo informe de la Guardia Civil se basa en el análisis de adjudicaciones diferentes a las que ha asumido la Fiscalía Europea sobre los contratos del empresario con el ente público Red.es que se financiaron con fondos de la UE.

Tambien reprocha el fiscal a Peinado que haga pivotar la investigación en torno a Barrabés por los contratos que le han sido adjudicados por diversas administraciones, "presumiendo unas irregularidades en un periodo muy dilatado de tiempo, en el que se trasmite la sensación de que él es, en cierta forma, el investigado, aunque no se sepa bien de qué" y hasta este momento únicamente haya sido citado como testigo.

No tiene influencia en el Ayuntamiento de Almeida

Con respecto de los contratos remitidos por el juez a la IGAE la Fiscalía no encuentra ·el hilo conductor y criterio adoptado a la hora de elegir, de entre los contratos reseñados por la UCO, "unos contratos si y otros no; y singularmente, el hecho de centrarse en los contratos relativos al Ayuntamiento de Madrid, en la influencia de la investigada se supone no existiría, al ser de signo político contrario al de su marido".

Se incluyó además un expediente adjudicado en 2016 desde la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid que "estaría incluso fuera del marco temporal en el que el marido de la investigada es presidente del Gobierno de España".

Por todo ello pide a los magistrados de la Audiencia de Madrid que excluyan de la investigación todos aquellos bloques que apuntó ya en su auto del pasado 29 de mayo como ajenos a las pesquisas , pese a lo cual siguen formando parte de la instrucción de Peinado. Insiste, en coincidencia con la defensa de Begoña Gómez, que deben ser delimitados los hechos objeto de la investigación, puesto que las diligencias del juez instructor no se adaptan a los parámetros apuntados.