El empresario recomendado por Begoña Gómez reconoce haberse reunido en dos ocasiones con Pedro Sánchez en Moncloa

El empresario Juan Carlos Barrabés ha reconocido ante el juez Juan Carlos Peinado haberse reunido en dos ocasiones con Pedro Sánchez, según informan fuentes jurídicas a este periódico, que precisan que estos encuentros tuvieron lugar en Moncloa. En una de estas reuniones la participación del presidente del Gobierno habría sido muy breve, mientras que en la segunda, en la que se habría hablado de "innovación", Sánchez sí habría permanecido más tiempo.

Barrabés, que fue recomendado en dos concursos públicos por Begoña Gómez --la esposa del presidente del Gobierno--, ha comparecido como testigo por videoconferencia desde su domicilio como presunto beneficiado de las actuaciones de Begoña Gómez . En concreto, recibió dos contratos públicos a través de la sociedad Innova Next SLU, que se presentó en una UTE con la empresa The Valley que fue avalada ante la empresa pública Red.es desde la cátedra universitaria que dirige la esposa de Sánchez. En su declaración ha reconocido haber acudido en total a Moncloa en cuatro o cinco ocasiones, prosiguen las citadas fuentes.

Las denuncias vinculaban a Barrabés y a la mujer del presidente del Gobierno con contratos para Fomación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones, respectivamente. También se le adjudicó un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones. Sin embargo, solo uno de estos contratos es investigado por el juez Peinado, que cedió las pesquisas sobre las otras dos adjudicaciones a la Fiscalía Europea, pues recibieron fondos de la UE.

Dos proyectos

Por su parte, el expresidente del Grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022, Luis Martín Bernardos, ha asegurado al juez Juan Carlos Peinado que participó en dos proyectos empresariales de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, según informan fuentes jurídicas a este periódico. Innova Next es una empresa de Juan Carlos Barrabés, que junto a la sociedad The Valley formó una UTE que fue recomendada por la esposa del presidente del Gobierno.

La primera colaboración tuvo lugar en relación a la creación de una plataforma de Pymes, por la que mantuvo "cinco o seis reuniones". Sin embargo, esta "buena idea no fraguó", explican las citadas fuentes, porque Gómez "no quería cobrar" a estas pequeñas y medianas empresas.

La segunda colaboración fue a raíz de los cursos universitarios que la mujer del presidente creó en colaboración con Juan Carlos Barrabés. Según el testigo, Gómez vio que el curso universitario no estaba muy centrado, y que para asegurar la calidad de los trabajos de fin de grado le pidió que impartiera varias horas de clase. En concreto, 15 horas en 2020, 10 en 2021 y 5 en el 2022.

Asimismo, el juez Peinado ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe otros seis expedientes de la Intervención General del Estado (IGAE). En una providencia, adelantada por Europa Press, el juez Juan Carlos Peinado libra oficio a la UCO para que recaben un expediente de un contrato adjudicado por la empresa pública Red.es, uno del Consejo Superior de Deportes (CSD), y cuatro del Ayuntamiento de Madrid.