Feijóo asegura que a Sánchez "hay que echarlo". "Si mi mujer declara en un juzgado por corrupción, no podría salir a la calle"

De puertas hacia fuera, el mar aparecía entre las palmeras con todos los ingredientes del verano y la playa simbolizaba cierto canto a la libertad, como aquel que entonó a pocos metros de allí Gala Dalí hace ya casi un siglo. Y de puertas hacia dentro, un hotel albergaba la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones y del Partido Popular Europeo en uno de sus salones, desde el que también se veía el Mediterráneo. A grandes rasgos, este fue el panorama que se encontraron el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el barón andaluz y presidente de la Junta Juanma Moreno bajo la calurosa tarde del penúltimo viernes de julio en Torremolinos. Ya eran algo más de laa seis y media cuando ambos irrumpieron juntos en el acto, tras bajarse de la misma furgoneta y saludar a pie de calle a los que iban a ser sus compañeros en una mesa redonda. Entre ellos, el baloncestista Augusto Lima, cuyos más de dos metros de presencia saltaban especialmente a la vista, con la casualidad añadida de que deja de jugar en el Unicaja de la Málaga de Moreno para hacerlo con mucha probabilidad en un equipo de la Galicia de Feijóo: el Leyma Coruña. Y en un ambiente tan distendido se movió Feijóo hasta que la charla en la que participó iba llegando a su final y entonces repasó la actualidad más inmediata y, cómo era previsible, situó en el centro de la diana a Pedro Sánchez: "Cuando un político es amoral y no es riguroso, hay que echarlo. Si digo que hay que regenerar la vida política y el viernes mi mujer declara en un juzgado por corrupcion, no podría salir a la calle y mi partido me pediría que dejara paso".

Incluso, Feijóo enumeró a los presidentes del Gobierno de la democracia que, a su juicio, merecen respeto y entre ellos -además de Aznar, Rajoy y Suárez- sí estaba Felipe González pero no Sánchez ni José Luis Rodríguez Zapatero.

En su intervención, no perdió de vista las investigaciones abiertas contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez ni el regreso del expresidente andaluz Manuel Chaves tras ser amparado por el Tribunal Constitucional y declararse la nulidad de la condena por el caso ERE.

"Hoy hemos visto como la mujer del presidente del Gobierno entra con la misma protección que un jefe de Estado y ayer hemos visto como personas que fueron condenadas por el mayor caso de corrupción de este país se enorgullecen de haberlo hecho. Antes había políticos que dimitían, pero aquí no dimite nadie. Qué debería hacer él cuando resulta que están siendo investigados en un juzgado los negocios que se producían en el Palacio de La Moncloa", se preguntó sin mencionar a Sánchez.

Ataques a Yolanda Díaz

A la vicepresidente gallega del Gobierno, Yolanda Díaz, dirigió Feijóo sus principales ataques cuando le tocó en la mesa redonda disertar sobre el emprendimiento y el acceso de los jóvenes al empleo.

Así, el líder del PP no perdió la oportunidad de atacar a Yolanda Díaz con esta materia sobre la palestra. A juicio de Feijóo, "emprender es como un niño que empieza a andar, hay que buscarse el sustento y valerse por si mismo". "En la sociedad tenemos que poner en valor la cultura del trabajo. Tenemos una ministra de Trabajo cuyo objetivo es que la gente no trabaje. Un país que no tiene riqueza no puede distribuir, lo que no podemos es distribuir la pobreza", enfatizó para atacar sin nombrarla a la también gallega Yolanda Díaz.

Además, Feijóo defendió que "eso de que al PP solo le interesa la economía no es verdad". "Sin todo lo demás no hay economía", señaló Feijóo antes de proclamar que "animar a que la gente emprenda es animar a que la sociedad sea mas justa".

Igualmente, disparó contra el PSOE cuando abogó por "la importancia de la formación" para abrirse paso en el mercado laboral y dijo que "el saber no es una subvención que te concedan los socialistas". "Es fundamental tener conocimiento", insistió.

Integrantes de la mesa redonda 'La Europa de los retos' organizada por Nuevas Generaciones en Torremolinos / / LA OPINIÓN

Mesa redonda sobre los jovenes

La mesa redonda en la que participaron Feijóo y Moreno fue moderada por la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul, y estuvo centrada de inicio en el emprendimiento y el futuro que aguarda a los jóvenes españoles. Se titulaba 'La Europa de los retos' y también participaron el cantante y dentista Polo Nández, la periodista Katy Mikhailova y el pívot de Río de Janeiro Augusto Lima. Todos sumaban un quinteto y el modo en el que fue presentado el acto, como si el resto de sus protagonistas también fueran jugadores de baloncesto, se encargó de recordarlo.

Resultó llamativo que durante las primeras intervenciones el ataque más agresivo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lo protagonizaran Feijóo ni Moreno sino Polo Nández, quien irrumpió con estos términos: "Los anteriores ponentes han dicho mucho el nombre de Pedro Sánchez y de repente me ha entrado dolor de estómago, si digo esto igual los alcaldes del PSOE no me van a contratar...".