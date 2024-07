Reproches entre Susana Díaz y Espadas: la defensa ahora de Chaves y Griñán agranda las grietas del PSOE andaluz

En la cafetería del Parlamento de Andalucía, en una tarde de sol a plomo, tres diputados socialistas andan compartiendo los tuits que la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha escrito en la red social X (antes Twitter). Es la comidilla del día en el principal partido de la oposición que asiste al último pleno del curso político en el ecuador de la legislatura de la mayoría absoluta del PP andaluz de Moreno.

El fallo del Constitucional sobre las condenas a los ex presidentes por el caso de los ERE ha servido de bálsamo para los socialistas pero también (o sobre todo) está sirviendo para revisar las posiciones y defensas que ejercieron entonces los dirigentes del partido que encadena derrotas, una convocatoria electoral tras otra. Cuatro con Espadas. El clásico Insurrección de El último de la fila suena de fondo en la cabeza de algunos.

En su primer mensaje de la jornada, Susana Díaz recurría a una frase de Leonardo Padura en la novela Como polvo en el viento: "En el socialismo nunca sabes el pasado que te espera". La actual senadora por designación autonómica añadía de su cosecha "Algunos ahora están intentado reescribirlo para quedar bien".

Un artículo que la culpa directamente

Ese algunos sin explicitar tiene, en realidad, un nombre propio: el de Juan Espadas, quien le ganó en primarias en julio de 2021.

En el digital Huffington Post, el ex alcalde de Sevilla publicaba este miércoles una tribuna en la que, grosso modo, viene a impugnar la estrategia que siguió el partido bajo la dirección de Susana Díaz con respecto a la defensa de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los cortafuegos vestidos de acuerdos contra la corrupción que implícitamente reconocían una culpa general sólo contribuyó a dañar la imagen del PSOE Juan Espadas — Secretario general del PSOE andaluz

Espadas reprocha a quien fuera la ex secretaria general del Partido Socialista de crear un "cortafuegos" con los ex presidentes procesados por el caso ERE para conseguir su investidura como presidenta de la Junta de Andalucía gracias al apoyo de Ciudadanos, en junio de 2015.

"Los cortafuegos vestidos de acuerdos contra la corrupción que implícitamente reconocían una culpa general o que no explicaron bien lo que ahora la sentencia del TC hace de forma muy pedagógica, apoyando la legalidad de las actuaciones de los gobiernos socialistas o lo aprobado por el Parlamento y desmontando el gran relato falso, sólo contribuyó, a mi juicio, y vista la cacería del PP y sus socios de VOX que continua en la actualidad, a dañar la imagen del PSOE y la honorabilidad de las personas a las que se han vulnerado sus derechos", ha escrito en este artículo el senador por designación autonómica.

Una sentencia favorable que aflora los apoyos en público

Con una sentencia favorable del Tribunal Constitucional para Chaves y Griñán (y para una decena de altos cargos de la Junta de aquella etapa), el PSOE andaluz ha empezado el proceso de restitución de sus ex presidentes, aunque cada uno opte por una estrategia distinta en la recepción de este recuperado respaldo en público. Chaves se ha puesto a disposición del partido, mientras Griñán continuará, con el abrigo de su familia, apartado de la primera línea y del foco mediático.

En su comparecencia ante los medios el pasado jueves, un regreso de Manuel Chaves a la sede de San Vicente tras 15 años de ausencia (al menos, conocida públicamente), el ex presidente de la Junta durante 19 años dijo haberse sentido "arropado en todo momento" por su partido.

En este contexto, y en respuesta a Espadas, Díaz ha querido subrayar que, al contrario de lo que opina el actual secretario general del PSOE-A, los defendió públicamente.

En X, la ex presidenta ha publicado un audiomensaje en el que se suceden recortes de prensa publicados en distintos años. La voz en off del vídeo relata que "Susana ha defendido de manera constante a lo largo de los años a los presidentes Chaves y Griñán, siempre ha subrayado que estaban sufriendo a pesar de ser honestos y ha reafirmado una y otra vez su honorabilidad. En múltiples ocasiones ha pedido a Pedro Sánchez respeto para ellos. La ex presidenta andaluza siempre ha confiado en que la justicia finalmente demostraría su inocencia".

"Algunos en su desesperación por buscar su sitio dicen muchas tonterías". Es el mensaje literal con el que ha compartido este vídeomensaje.

El PSOE no evoluciona en la intención de voto

Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, el PSOE no evolucionaría respecto a las elecciones de 2022, en las que cayó a sus registros más bajos con 30 diputados de 109 que tiene la cámara autonómica.

Según el CIS andaluz, el PSOE mantendría el mismo número de diputados que hace dos años y el PP seguiría obteniendo un amplísimo respaldo electoral con el que revalidaría una mayoría absoluta que podría llegar hasta los 59 escaños.

A cuenta de la reciente polémica suscistada en las filas socialistas por la concesión a Susana Díaz del título de Hija Predilecta de Triana -Manuel Pezzi, presidente del PSOE andaluz criticó abieratemente que a la ex presidenta le hiciera "ilusión" este premio viniendo del PP-, la premiada contestó en el programa Todo es mentira de Cuatro que "así nos va como nos va".