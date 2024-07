El empresario recomendado por Begoña Gómez reprocha a Peinado que tenía que haber "interrumpido su declaración" como testigo para imputarle

El empresario Juan Carlos Barrabés ha presentado un recurso en el que reprocha al juez que investiga el caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que "de haber razones para ello, en su caso, debería de haberse interrumpido su declaración en calidad de testigo y requerir a este para que designase abogado" para ser imputado, según especifica un escrito firmado por el exfiscal y esministro socialista Antonio Camacho, que ejerce la defensa de la mujer del presidente del Gobierno.

"Lo que evidencia no haber procedido de ese modo es que no existieron motivos para hacerlo durante su declaración, ni tampoco los hay tan solo cuatro días más tarde para llamar de nuevo a Juan Carlos Barrabés, ahora como investigado, puesto que no existe elemento alguno que lo justifique", prosigue el escrito, que concluye que "carece de cualquier justificación citarle ahora en calidad de investigado por el contenido de los dos informes de la UCO que obraban en la causa y que no sirvieron para hacerlo en la primera ocasión que declaró como testigo".

"Sin indicios"

"No solo no existen en la causa diligencias que arrojen un resultado diferente, sino que, tanto de las declaraciones prestadas como de los dos informes de la UCO se deduce precisamente lo contrario, las adjudicaciones a dicha empresa se produjeron con absoluta normalidad", explica el abogado, que recuerda: "Ningún atisbo, no sólo de la existencia de indicio alguno de responsabilidad criminal, sino ni tan siquiera de irregularidad alguna se puso de manifiesto por la UCO en ese primer informe respecto de la actuación del señor Barrabés".

Asimismo, el empresario recomendado por Begoña Gómez defiende en su escrito que las adjudicaciones públicas "se produjeron con absoluta normalidad".