Junts denuncia el dispositivo para detener a Puigdemont y acusa a ERC de "autoimponer un 155" con su 'sí' a Illa

Casi siete años después, el expresident Carles Puigdemont ha conseguido regresar a Catalunya sin ser detenido, pero no ha llegado a entrar a la Cámara catalana. A las nueve y pocos minutos, el líder moral de Junts ha reaparecido en Barcelona, sin embargo, tras pronunciar un duro discurso contra la investidura de Salvador Illa, no ha encabezado la comitiva de cargos electos hasta el Parlament, tal y como se había anunciado. "Hoy estamos aquí para recordarles que no se ha acabado", ha proclamado Puigdemont desde el escenario, antes de desaparecer prometiendo que habrá "nuevas oportunidades" para los independentistas. Unas horas después, y tras constatarse que Puigdemont no llegaría finalmente a la Cámara, ha sido el líder parlamentario de los posconvergentes, Albert Batet, quien le ha cogido el guante.

Así, Batet ha denunciado el dispositivo preparado por los Mossos para detener a Puigdemont y se ha burlado de que, por el momento, no hayan conseguido atraparlo, comparándolo con la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en 2017. "Buscan a Puigdemont como buscaban las urnas el 1-O", ha deslizado. También ha sido muy duro contra ERC, a quién ha acusado de "autoimponer un 155" con su 'sí' a Illa. "Hubiéramos querido explorar otras alternativas, nada fáciles, pero ustedes no han querido", ha criticado Batet, echándo también en cara a los republicanos que no hayan apostado por "volver a tirar los dados" e intentar recuperar la mayoría independentista en unas nuevas elecciones. "Es una pena y nos duele. Si esto era venir a terminar el trabajo, qué manera de acabar", ha remachado.