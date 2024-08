Junts tilda a Llarena de "Tejero sin bigote" y al Gobierno de "cobarde" por no forzar la aplicación de la amnistía

El asunto que se debatía este martes en el Senado es la situación en Venezuela tras las elecciones celebradas el pasado 28 de julio, pero al portavoz de Junts en la Cámara Alta, Eduardo Pujol Bonell, lo ha querido convertir en una discusión sobre la aplicación de la ley de amnistía y la situación del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ante las quejas del resto de senadores, ha asegurado que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena es "un Tejero sin bigote", en referencia al golpista Antonio Tejero, y ha acusado al Gobierno de "cobarde" por no forzar la aplicación de la amnistía.

"La España que tiene un Poder Judicial que se burla impunemente de la ley de amnistía aprobada en el Congreso, esta misma España quiere dar lecciones sobre la democracia, pero de Venezuela", ha lamentado, sentando la base de su crítica al "cinismo político" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y del PP. En este sentido, ha reiterado que el Poder Judicial "se mofa del Congreso" al no aplicar la ley de amnistía y, en este punto, ha señalado a Llarena como "un Tejero sin bigote".

"A ustedes les hace una cierta gracia el pequeño Tejero que lleva dentro la mayoría social española, pero ¿qué son sino los Llarena que habitan en la no justicia española?", ha insistido. Y, después, se ha lanzado a criticar al Gobierno, asegurando que este "permite que no se aplique la ley de amnistía" porque es "cobarde" y no se atreve a enfrentarse al Poder Judicial. "Una cosa es la gestión de lo posible y otra muy diferente ponerse de parte del que incumple la ley por muy juez que sea", ha dicho.

Parte de estos ataques los ha centralizado directamente en el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, del que ha dicho que sus "temblores de piernas y equilibrios" ante Llarena son "de vergüenza ajena". "Quieren cuadrar el círculo, quieren limpiar la casa de los otros cuando la suya realmente es una porquera", ha resumido, provocando en varias ocasiones que el resto de parlamentarios protestaran por las formas y por alejarse de la cuestión esencial, la situación en Venezuela.

El guiño

"A la comisión de Exteriores vengo a hablar de los temas de Exteriores y de Venezuela. Lo que sí le digo es que todo el Gobierno y muy en particular el ministro de Justicia siempre actuamos a favor de la democracia, del estado de derecho y de los derechos fundamentales", le ha respondido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aunque minutos después le ha lanzado un guiño: "Necesitamos una solución entre venezolanos, para eso es necesario un diálogo y una negociación. Ese es el método siempre de este Gobierno y eso vale para Venezuela y para el senador de Junts, el método siempre de este gobierno es el diálogo".