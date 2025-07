Así te hemos contado la comparecencia de Sánchez en el Congreso en la que ha anunciado un paquete de medidas anticorrupción tras el estallido del caso Cerdán

Sánchez reprocha a Feijóo estar “más solo que nunca en su defensa de Netanyahu”

El presidente del Gobierno ha continuado con sus reproches al líder del PP por, según él, “mirar para otro lado” ante la situación en Gaza y por proponer “reducir el gasto en cooperación al desarrollo” para destinar más recursos al ámbito militar. “Decir que no al 5% es decir que no a determinadas imposiciones de países extranjeros, es decir que no a regar con dinero la industria militar, es decir que sí a pensiones dignas y a una educación y sanidad públicas”, ha subrayado Sánchez.