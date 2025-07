Feijóo exige "decencia" a Sánchez tras acusarle de vivir de los prostíbulos: "Dimita y convoque elecciones"

El "o Sánchez o yo" que pronunció Alberto Núñez Feijóo el pasado domingo en el cierre del 21º congreso del PP se ha vuelto a escuchar este miércoles en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia de Pedro Sánchez sobre los presuntos casos de corrupción en el seno del PSOE. Aunque en este caso, el líder de los populares lo ha modificado un poco para elevar la presión sobre los aliados del Gobierno de coalición y que respalden una moción de censura: "Esto va de Sánchez o de decencia. Allá ustedes". Una búsqueda de apoyos a una moción de censura infructuosa que ha alternado con un duro discurso contra Sánchez, acusándole de vivir de la prostitución y reclamándole "decencia": "Váyase, dimita, convoque elecciones y deje hablar a los españoles".

En una primera intervención, en la que ha acusado al líder del PSOE de "ensuciar todo" y liderar "una organización criminal" desde que llegara a la Moncloa, Feijóo se ha cuestionado el plan contra la corrupción que anunciado por el jefe del Ejecutivo. "¿Cómo va a sacarnos usted de esta pesadilla si usted nos metió en ella? Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones", le ha espetado.

Minutos después, le ha planteado cuatro "medidas reales" para acabar con la corrupción: reforzar el personal y los recursos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; retirar las leyes impulsadas por Félix Bolaños para reformar la Justicia; cesar al fiscal general del Estado; y cambiar la composición actual del Tribunal Constitucional para que no haya "sombra de partidismo". No obstante, él mismo ha adelantado que Sánchez no tomará ninguno de estos caminos. Así, el líder del PP ha denunciado que el dirigente socialista no llegase a la Moncloa para "limpiar nada, sino a ensuciar todo, su partido, la política y la nación de la que no es digno representante". Al hilo de los discursos de las últimas semanas, ha hecho hincapié en que el "origen" del proyecto de Sánchez está en la "corrupción". "Un día se plagia una tesis, otra se convive con prostíbulos y así poco a poco se va moviendo el umbral ético", le ha dicho.

Prostitución

"Sea usted decente. Váyase, dimita, convoque elecciones y deje hablar a los españoles. Le parece poca propuesta", le ha espetado Feijóo en su segunda intervención, después de que Sánchez le haya criticado el escaso tiempo que ha dedicado a proponer medidas para hacer frente a la corrupción. Y, tras estas palabras, el líder del PP se ha lanzado a un contundente discurso contra el presidente del Gobierno, más propio del reción elegido secretario general del PP, Miguel Tellado, que del propio Feijóo.

Entre aplausos y gritos de su bancada, le ha cuestionado directamente a Sánchez: "¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted?". Preguntas que le ha lanzado para sorpresa del jefe del Ejecutivo, aludiendo al supuesto negocio de saunas que se la atribuye a su suegro, el padre de Begoña Gómez. "Ese abominable negocio de la prostitución, y que ahora quiere usted ilegalizar de su biografía. Allá usted, pero no se compare conmigo".

Presión a los aliados

También ha tenido tiempo para realizar un nuevo intento por elevar la presión sobre los socios. Feijóo ha lamentado que las formaciones que dan soporte al Ejecutivo no le retiren su apoyo a la vista de la corrupción que se da en el seno del PSOE. Aun así, el líder de los conservadores tampoco ha hecho nada para intentar atraer a su lado a estas formaciones, a las que ha criticado duramente. "Esto no va de Sánchez o la ultraderecha, esto va de Sánchez o de decencia. Lo que hoy se dirime aquí no es una purga ideológica, sino una purga moral. Allá ustedes. Yo tengo muy claro donde estoy, del lado de la decencia, igual que los españoles saben dónde están ustedes y lo demostrarán en las urnas, se pongan como se ponga", les ha dicho.

Segundos antes, el líder del PP ha arremetido contra las formaciones "progresistas de izquierdas" que "no van a mover un dedo" contra Sánchez; contra EH Bildu, de quien no espera nada porque "robar es aún menos que matar"; contra Sumar por el caso de Íñigo Errejón; y especial inquina ha mostrado con el PNV: "Uno no sabe bien si viven subyugados o subvencionados. [...] Quién les ha visto y quién les ve". Sin embargo, no ha hecho mención alguna a Junts, formación con la que los populares se han abierto a hablar en los últimos días para buscar acuerdos dentro de "la Constitución y la ley".

Las palabras de Feijóo han molestado profundamente a la portavoz del PNV, Maribel Vaquero: "Ha demostrado hoy una educación política impropia de una persona que aspira a ser el presidente del Gobierno". Además, le ha avisado que "ni la presión, ni el insulto, ni la propagación de mentiras van a mover un centímetro" su firme voluntad. "¿Cree de esta manera que el PNV puede darle su apoyo?", le ha cuestionado al líder de los populares.

