Junts avisa a Sánchez de que está "en prórroga" y que no piensa "sostener la farsa" toda la legislatura

Junts ha entonado un discurso crítico con Pedro Sánchez para advertirle de que está en la cuerda floja, aunque sin llegar a verbalizar una retirada del apoyo al presidente, al que han continuado emplazando a cumplir con lo pactado. "No estamos aquí para apoyar esta farsa. Usted está en prórroga, y la prórroga no dura toda una legislatura", le ha advertido la líder de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, que ha considerado que la palabra de Sánchez a estas alturas "tiene muy poco valor".

Como suele hacer en sus intervenciones, Junts ha querido dejar claro de nuevo que su propósito no es "dar estabilidad" a ningún gobierno español y ha acusado al PSOE de haber cruzado muchas "líneas rojas", por lo que ha exigido a Sánchez que concrete cómo piensa cumplir todo lo pactado a cambio del 'sí' a la investidura. Mientras tanto, ha anticipado que no aprobarán ninguna ley anticorrupción de las anunciadas que, a su juicio, sirva "para maquillar". De hecho, le ha reprochado al presidente que no haya elaborado el plan para combatir la corrupción exigido por la Unión Europea y que debía de estar listo en otoño del año pasado.

Nogueras, que ha declarado que su partido no forma parte de "ningún bloque", ha cargado contra Sánchez pero también contra el PP. De hecho ha recordado que ambas formaciones fueron "de la mano" para "meter en prisión" a los independentistas, para aplicar el 155 en Catalunya, para renovar el Consejo General del Poder Judicial y, ha insistido con especial ahínco, para arrebatarle a Junts la alcaldía de Barcelona y sumar sus votos para darle la vara a Jaume Collboni.

"Los únicos que han pactado con la derecha, son ustedes", le ha tirado en cara a Sánchez, además de tachar de "cínicos" a los que "se escandalizan cuando alguien va de putas y callan cuando hurtan 22.000 millones de euros a Catalunya" o "callen cuando el servicio de Rodalies es un absoluto desastre". A juicio de Nogueras, tanto el PSOE como el PP han logrado que el clima sea "literalmente irrespirable" hasta el punto de considerar que "se está rompiendo España" mientras Catalunya "resiste".

