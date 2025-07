Cataluña tendrá una financiación "singular y generalizable" y gestionará de forma compartida algunos impuestos

El Gobierno y la Generalitat catalana han acordado este lunes las bases del nuevo modelo de financiación y de gestión tributaria para Cataluña. Un sistema que será "singular", pero también "federal y generalizable", con el fin de que la hacienda catalana pueda gestionar de forma progresiva todos los impuestos. Se trata de un primer paso que se concreta en una gestión compartida del IRPF en 2026, como ha avanzado EL PERIÓDICO, ya que hasta que no se modifique la ley, la comunidad no podrá asumir la recaudación de los tributos de forma autónoma.

La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada en el Palau de la Generalitat ha servido para anunciar los 10 principios de la nueva financiación, que respetará el principio de ordinalidad y que contará con una cuota de solidaridad, aunque todavía no se ha especificado la cuantía que se entregará al Estado ni se ha detallado el calendario del traspaso.

Sin salir del régimen común

Para que la autonomía esté en disposición de recaudar, gestionar y liquidar todos los tributos, como se pactó entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, los dos gobiernos han acordado el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), un despliegue que se conocerá la próxima semana, cuando la empresa Indra -a la que se le ha encargado un plan director- dé a conocer su propuesta.

Con los recursos actuales de la agencia, en la que trabajan unas 850 personas (a las que se suman unas 200 plazas nuevas, pero aún lejos de los 4.400 de la estatal que trabajan en la comunidad), y los medios informáticos de los que dispone (distintos a los que usa la agencia estatal) es inviable que Catalunya asuma la gestión del IRPF el próximo año en solitario, ya que ahora maneja 5.000 millones de euros de este impuesto que ascenderían a hasta los 30.000 millones si se traspasara hoy. De ahí que se haya acordado una gestión compartida entre las dos administraciones de este impuesto, como ya se anunció para el impuesto a la matriculación y se seguirá acordando con otros tributos de forma gradual. Una suerte de banco de pruebas para que se entrene el acceso a los datos, los trámites para la recaudación y los métodos informáticos con los que trabaja la hacienda estatal.

La Generalitat recibirá la próxima semana el plan director para el despliegue de la hacienda catalana encargado a Indra

Pero esta decisión es también una vía del Estado para defender que la autonomía catalana no sale del régimen común, sino que el nuevo sistema permite otorgar un mayor autogobierno a Cataluña, sin perder la centralidad del modelo conjunto. Con esta nueva arquitectura, Cataluña recabará los ingresos, entregará al Estado un porcentaje de estos para pagar los gastos de los servicios que presta a la comunidad, y el resto lo administrará según sus competencias. Una vez ejecutado este reparto, la Generalitat hará una nueva aportación al Estado -la cuota de solidaridad- y el Gobierno hará otra inyección de recursos para cubrir las competencias singulares, no homogéneas, que tiene Cataluña. La idea es que desaparezcan los fondos con los que se financian las autonomías, como el de Garantía; el de Suficiencia; el de Cooperación y el de Competitividad.

Para el Govern, este modelo supone un "cambio de paradigma" que avanza hacia una "corresponsabilidad fiscal", que respeta al resto de autonomías, pero que otorga un mayor protagonismo a Cataluña. Es por eso que insisten en que lo acordado es extrapolable a todos aquellos territorios del Estado que lo reclamen.

Pendiente de los cambios en la ley

Sin embargo, hay un escollo para que Cataluña asuma la gestión de los impuestos en solitario, que es la normativa vigente. Por eso ERC registrará una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, como avanzó este diario, para modificar tres leyes vigentes: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación de las autonomías de régimen común y la Ley de cesión de tributos. ERC se prepara para registrar esta medida en solitario, pero quedará en manos del PSOE y del resto de los socios de investidura de Pedro Sánchez para que salga adelante. Una mayoría que se antoja compleja de atar, ya no solo porque impacta en la financiación de otras autonomías y hay reservas en partidos como Compromís y reticencias en Junts porque no es un concierto económico como el del País Vasco, sino también por el cerco al presidente por los casos de corrupción en el PSOE. Así que, hasta que no se aprueben los cambios en la legislación, todos los tributos que se acuerde 'delegar' se gestionarán de forma compartida entre la agencia estatal y la catalana.

La ausencia de Montero

La gran ausencia en la cita ha sido la de la ministra María Jesús Montero, que nunca se ha sentido cómoda en esta negociación, sobre todo desde que asumió el rol de candidata del PSOE en Andalucía, quien ha delegado en el secretario de Hacienda, Jesús Gascón, la máxima representación de su ministerio. Sin embargo, el cargo de mayor rango en la mesa ha sido el del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La delegación catalana ha estado liderada por el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y la de Economía, Alícia Romero.

En la rueda de prensa posterior a la cumbre, Dalmau ha defendido que el Govern está dando cumplimiento al pacto con ERC y que todas las autonomías comparten que el modelo actual está caducado, y hay que reformarlo. Pero la nueva arquitectura del modelo de financiación ha vuelto a levantar ampollas en algunas regiones, al tiempo que ha evidenciado la distancia entre los grupos que apoyan al Govern y el resto del hemiciclo. El Govern ha reunido a los grupos parlamentarios, antes de dar comienzo a la comisión bilateral, y ni el PP, ni Vox, ni la CUP, ni Aliança Catalana han acudido. Y la cita tampoco ha servido para convencer a Junts, que ha criticado el acuerdo porque "no hay un nuevo modelo de financiación", ya que "no hay ni un euro más para Cataluña".

