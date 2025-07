El juez suspende la causa contra el Fiscal General del Estado hasta saber si el Supremo avala su procesamiento

El magistrado Ángel Hurtado ha suspendido las actuaciones en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hasta que la Sala resuelva los recursos de apelación contra el procesamiento que acordó contra el jefe del Ministerio Público y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Hurtado ha dictado un auto en el que acepta la petición de Rodríguez y explica que, aunque la ley no lo contempla, por razones de prudencia procede acordar la suspensión para evitar los problemas que pudieran presentarse de no paralizar el curso del procedimiento.

García Ortiz y Rodríguez presentaron sendos recursos de apelación ante la Sala de lo Penal contra la decisión del magistrado de procesarles por un delito de revelación de secretos, renunciando de esta forma a acudir previamente en reforma ante el juez.

La decisión de Hurtado supone que esperará a conocer el fallo de la Sala antes de dar cualquier otro paso en la causa, es decir, no va a dictar un auto de apertura de juicio oral sin conocer antes si los magistrados de la Sala de lo Penal avalan o no el procesamiento.

En el auto que responde a la petición de los afectados, el juez ya expone que "no se ha avanzado más" en la investigación tras la petición de que se paralizase todo hasta que la Sala decida sobre los recursos presentados.

El magistrado explica que, aunque la ley no lo recoge expresamente, por "razones de prudencia", accede a no avanzar en el procedimiento penal hasta que la Sala de Apelación resuelva los recursos. Es más, añade que "parece razonable que no se deba llegar a juicio oral sin que queden resueltas las objeciones planteadas en fase de instrucción" para "evitar los problemas que pudieran presentarse de no paralizar el curso del procedimiento".