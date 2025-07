El Gobierno da el primer paso para aprobar los permisos retribuidos a 7 millones de familias que exige Sumar

Yolanda Díaz eleva la presión al socio mayoritario del Gobierno y reclama desde el Consejo de Ministros el "giro social" exigido por Sumar a raíz de la crisis abierta por Santos Cerdán y confirma haber iniciado los trámites para aprobar la retribución de cuatro semanas de permisos parentales, que por calendario podrían salir adelante en el último Consejo de Ministros del mes de julio, aunque para ello necesitará del acuerdo con el ala mayoritaria del Gobierno.

En rueda de prensa este martes, la líder de Sumar en el Gobierno anunció haber remitido el texto del real decreto para que se incorpore a la reunión del lunes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), órgano previo al debate y aprobación del Consejo de Ministros. Este trámite es el primer paso para su eventual aprobación, aunque primero deberá pasar el examen del órgano, donde también están entre otros el Ministerio de Hacienda o el de Economía.

"Hemos solicitado e instado a la incorporación a la CDGAE del lunes que viene", confirmó Díaz, que presionó al ala socialista desde la propia sede del Gobierno: "Nos gustaría que esto vea la luz", defendió. "Siempre ponemos el énfasis en 10 millones de pensionistas y 11 millones y medio de prestaciones públicas de pensiones, pues aquí les digo que le estamos hablando a 7 millones de progenitores en nuestro país", insistió. El texto legal, elaborado por el Ministerio de Trabajo, "está listo desde la legislatura pasada" y regula la retribución de cuatro de las ocho semanas de permisos parentales para familias con hijos de hasta ocho años.

El texto remitido también incluye la ampliación de 16 a 20 semanas del que se disfruta tras el nacimiento o adopción, según detalló el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que detalló que su intención es que estas medidas puedan empezar a disfrutar en septiembre. De aprobarse estas medidas en el último Consejo de Ministros, podrían incorporarse a la rueda de prensa de balance de fin de curso del Gobierno, prevista para 28 de julio y previo a la comparecencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, desde el Palacio de Miravent el 29 de julio.

La líder de Sumar en el Gobierno no dudó en reclamar también al PSOE el "giro social", una exigencia que Sumar viene reclamando en las últimas semanas. La novedad es que en esta ocasión lo hizo desde el Consejo de Ministros, junto a la portavoz del Gobierno, la socialista Pilar Alegría, y el ministro también socialista Óscar López. "Sin giro social no sostenemos lo que espera la ciudadanía de nuestro país y no cumplimos el mandato del 23-J", apuntó, iniciando un alegato en esa dirección: "Sin giro social no le damos certidumbre a la ciudadanía, que quiere certezas y seguridad", continuó, advirtiendo sobre la desafección ciudadana" que podría provocar el no hacerlo.