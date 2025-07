Qué pasará con Carles Puigdemont tras el aval del Constitucional a la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la amnistía por primera vez en el pleno que celebrará la semana del 24 de junio. La propuesta de resolución sobre la que los magistrados empezarán a deliberar el próximo día 10 avala la ley que establece la medida de gracia, pero paradójicamente eso no tiene por qué tener una consecuencia directa en la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ni en la del presidente de ERC, Oriol Junqueras, o en la del secretario general de Junts, Jordi Turull.

A ninguno de ellos se les aplicó la amnistía porque se entendió que el delito de malversación por el que está procesado en rebeldía el primero y fueron condenados por el Supremo los otros dos entra dentro de las excepciones que la propia ley de amnistía incluye, al considerar que el desvío de dinero público para un referéndum ilegal supuso una forma de enriquecimiento personal, de la que se beneficiaron los partidos que lideran.

En la misma situación de Puigdemont se encuentran Toni Comín y Lluís Puig, que también evitaron el ingreso en prisión al marcharse a Bélgica. Y por malversación también fueron condenados los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa, quienes siguen cumpliendo la pena de inhabilitación impuesta en la sentencia de octubre de 2019, puesto que el indulto que se les concedió solo les libró de la pena de prisión.

Al no pronunciarse sobre la aplicación de la malversación, la futura sentencia del Constitucional no tendrá una consecuencia inmediata en ninguno, pero todos ellos pueden intentar adelantar ese efecto, a través de algún escrito en el que quede constancia ante el Supremo de que la corte de garantías ha avalado la constitucionalidad de la ley y que la intención del legislador era acabar con el conflicto catalán, por lo que no tiene sentido que ellos queden fuera del perdón.

Esperar el amparo

El Supremo podría entonces revisar su decisión de no aplicarles la medida de gracia, pero lo más probable es que prefiera esperar a que el Constitucional se pronuncie sobre los recursos de amparo interpuestos por los condenados del 'procés', que ya están admitidos a trámite. Los de los procesados en rebeldía, salvo en el caso de Puig, aún no están ni presentados. Puigdemont y Comín todavía esperan que el Supremo les rechace el incidente de nulidad que interpusieron después de que su Sala Segunda confirmara que no se les puede aplicar la medida de gracia.

La previsión es que los recursos de amparo se resuelvan a final de año, por lo que podría ser que tuvieran que esperar a entonces. No obstante, las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO descartan que la orden de arresto que tiene en vigor el expresidente catalán le supusiera muchos días en prisión, porque, una vez regularizada su situación judicial, qué juez iba a acordar esa medida cautelar con una amnistía en el horizonte. Y eso también vale para el caso de que una vez avalada la constitucionalidad de la ley de amnistía por el TC, el Supremo decida poner en práctica la baza que se reservaba de elevar una cuestión prejudicial a Europea para comprobar si la medida de gracia afecta a los intereses de la Unión Europea.

"Va para largo"

La dirección de Junts ya ha asumido desde hace unas semanas que el regreso de su líder “va para largo”. Antes de Semana Santa, parte de la cúpula consideraba viable que Puigdemont estuviera en Catalunya por Sant Joan o, como muy tarde, alrededor del 11 de septiembre. Pero con el paso del tiempo, y una vez aclarado que el TC primero se pronunciaría sobre la constitucionalidad de la norma y después sobre el encaje del delito de malversación, esta posibilidad se fue enfriando. En estos momentos, los posconvergentes evitan hacer previsiones.

Tampoco las hace su abogado, Gonzalo Boye, que una vez conocido el borrador del fallo del Constitucional, se ha limitado a decir que cree que su regreso será “relativamente pronto”. En una entrevista en Rac 1, Boye ha quitado importancia al hecho de que el Constitucional solo resuelva sobre la constitucionalidad de la norma, ya que el fallo es en respuesta a un recurso del PP sobre esta cuestión, y ha emplazado a esperar a la resolución sobre la malversación para aclarar la situación judicial del expresident.

Que Puigdemont decida regresar igualmente, sin que el TC haya resuelto todos los recursos pendientes y con una orden de detención en vigor, es una posibilidad que Boye no ha querido descartar del todo. Tampoco lo hacen fuentes de la dirección de Junts consultadas. Puigdemont ya protagonizó un fugaz regreso hace un año durante el pleno de investidura del presidente Salvador Illa, porque así lo había prometido durante la campaña electoral. Sin embargo, el escenario actual es distinto y esta opción, aunque desde su entorno no quieran descartarla del todo, no parece estar sobre la mesa.

