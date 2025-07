En directo | El PSOE quita trascendencia al registro de su sede por parte de la UCO y deja claro que colaborará con la investigación judicial

El PP se opone a anular el registro en casa de Koldo y respalda a la UCO porque tenía "armas en su domicilio"

Las acusaciones populares del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN), representadas por el Partido Popular (PP), se han opuesto a anular el registro efectuado el 20 de febrero de 2024 en el domicilio del ex asesor ministerial que da nombre a las pesquisas y de su entonces pareja, mostrando su respaldo a la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y recordando que Koldo García tenía "armas en su domicilio". En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación popular unificada bajo el Partido Popular impugna el recurso presentado por Patricia Uriz, la exmujer de Koldo, que apuntó a supuestos abusos de los agentes en el registro al considerar que el mismo tuvo un "carácter desproporcionado" al haber utilizado "armas automáticas". El juez del caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, desestimó la petición de nulidad este mismo mes de julio. La expareja de Koldo, sin embargo, elevó su recurso a la Sala de lo Penal, que tiene que dar respuesta al mismo. "No hay que obviar que las fuerzas y cuerpos de seguridad utilizan los medios a su alcance que consideran necesarios para proteger a todas las personas que se ven envueltas en la diligencia de entrada y registro", recuerda ahora el PP, que incluye entre las mismas a Koldo, a su exmujer y a su hija menor de edad, que estuvo presente en el mismo.