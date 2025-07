Mompó se desdice y asegura que no supo nada del barranco del Poyo hasta la noche y no a las 18 horas

A la tercera va la vencida. El presidente de la Diputación de València Vicent Mompó ya declara en la sala Tirant II de la Ciudad de la Justicia ante la jueza y el fiscal de la dana para dar su versión sobre lo que vivió el 29 de octubre como miembro del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia provocada porla dana que afectó a cinco comarcas de la provincia de València. Mompó ha accedido a la sala de declraciones a las 9.35 horas y ha iniciado su declaración después de dos intentos fallidos, el 14 y el 28 de abril.

La jueza de la dana, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, ha iniciado el interrogatorio preguntando a Mompó por su entrevista en el programa Salvados de La Sexta, en el que aseguró que supo de los problemas en el barranco del Poyo aa las 18 horas o antes. Una información que ahora desmiente el presidente de la Diputación. Mompó ha asegurado que sobre el tema de la hora a la que se tiene informacion quiere "dejar claro que antes de las 7 de la tarde no puede tener información sobre el barranco del Poyo" y que fue "el presentador quien introduce la hora".

Mompó sí confirma, como dijo en la entrevista en el programa televisivo, que durante la mañana estuvo con el diputado de Bomberos y alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, "habíamos quedado a comer. Él me dvirtió de que no fuesemos a Utiel porque estaba lloviendomucho y los técnicos estaban en Emergencias, por eso fui a Emergencias" (al centro de l'Eliana).

Allí es donde se produce el episodio de la llamada que explica en La Sexta y del que ahora se desdice Mompó, referente a que las 18 horas del 29 de octubre ya se sabía cómo bajaba el barranco del Poyo. "¿A ustedes en el Cecopi no les avisa ni Policía Local, Nacional ni Proteccion Civil, ni bomberos de lo que que estaba pasando ya a esa hora en el barranco en Chiva?", le preguntó el periodista Fernando González "Gonzo". La respuesta de Mompó fue reveladora. "Creame si le digo que esa información yo sí que la tenía, porque había hablado con el diputado de bomberos que transmitió, me dijo textualmente, que habia llamado a la alcaldesa de Chiva sobre las 5 o cinco y algo de la tarde. [Y que ella le contestó:] 'Mira Avelino, no sé por qué me llamais, el barranco por aquí está bien'. Pero a la media hora o veinte minutos ya le llamó llorando que aquello era una debacle, que se iba a acabar el mundo y que estaba arrasando el barranco con todo".

Gonzo repreguntó a Mompó si trasladó esa información al Cecopi. "Yo creo que no. No sabría decirle si el mismo compañero [el diputado provincial de bomberos] la trasladó, si la tenia yo y no la trasladé fue porque ya se tenia esa información. Esa es la parte alta [del barranco], si no continuaron alertandonos entiendo que es porque los profesionales no tenian las alertas adecuadas o no transmitian la realidad de lo que estaba pasando", se excusó Mompó. Y este será otro de los detalles que tendrá que aclarar Mompó ante la jueza de la dana.

En la declaración de hoy, Mompó ha asegurado que Avelino sostiene que no pudotener la informacion a las 7, y que la alcaldesa de Chiva llamó al diputado de Bomberos por la noche "esa información no puede tenerla hasta la noche. No sabria decir a que hora exacta, pero por la noche".